Güney Sudan'da korkunç uçak kazası! Kalkmasıyla düşmesi bir olmuş... 18 kişi hayatını kaybetti

UNMISS tarafından işletilen Radyo Miraya, Güney Sudan'ın Birlik eyaletindeki Birlik Petrol Sahası'ndan kalkan uçağın kısa süre sonra düştüğünü doğruldadı.

21 KİŞİDEN 18'İ ÖLDÜ

Birleşmiş Milletler'e bağlı bir radyo, Çarşamba günü Güney Sudan'da 21 kişiyi taşıyan bir uçağın düşmesi sonucu en az 18 kişinin öldüğünü bildirdi.

Radio Miraya'nın haberine göre, mürettebat da dahil olmak üzere 21 kişiyi taşıyan uçak, Güney Sudan'daki Unity Petrol Sahası'ndan kalkış yaparken düştü, 18 kişi öldü, üç kişi de "kritik durumda" kaldı.

PİLOT VE YARDIMCI PİLOT DA...

Ölenler arasında pilot ve yardımcı pilotun da bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "21 yolcu ve mürettebat taşıyan bir uçak, Güney Sudan'ın Birlik Petrol Sahası'ndan kalkış yaparken düştü, 18 kişi öldü ve üç kişi ağır yaralı. Pilot ve yardımcı pilot da hayatını kayebdenler arasında" denildi.

(DHA)