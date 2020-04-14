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Güney Sudan'ın güneyinde sarı humma salgını başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2020 13:32 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Sudan’ın güneyinde sarı humma salgınının başladığını duyurdu.

Güney Sudan'ın güneyinde sarı humma salgını başladı

Örgütten yapılan açıklamada, Uganda sınırındaki Kajo Keji bölgesinde 2 vakanın görüldüğü belirtilerek, buradaki halkın hastalığa karşı bağışıklığının bulunmadığı ifade edildi.

Salgınla baş edebilmek için bölgede aşı çalışmasının planlandığı vurgulanan açıklamada, sağlık sisteminin zayıflığı ve gözlem mekanizmasının olmaması nedeniyle salgının büyümesinden korkulduğuna işaret edildi.

Enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan sarı humma virüsü, yüksek ateş, sarılık, karın ağrısı, kusma ve kanamaya yol açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Sudan sarı humma

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