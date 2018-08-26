HABER

Güney Sudan yeniden Sudan üzerinden petrol pompalamaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 22:50 | Son Güncelleme

Güney Sudan yeniden Sudan üzerinden petrol pompalamaya başladı

HARTUM (AA) - Güney Sudan, ihracat amacıyla Sudan üzerinden petrol pompalama işlemine yeniden başladı.

Sudan Petrol Bakanı Ezheri Abdulkadir, düzenlediği basın toplantısında, Güney Sudan'ın Vahde vilayetindeki günlük 20 bin varil kapasiteli "Toma South" petrol sahasından, ihracat amacıyla petrol pompalama işleminin 5 yıl aradan sonra yeniden başladığını belirtti.

İhracatın Sudan üzerinden yapılacağını ifade eden Abdulkadir, Vahde vilayetinde günlük 80 bin varil petrol kapasitesi bulunan ve bu yıl sonunda hizmete girecek 5 petrol sahasının daha olduğunu ifade etti.

Güney Sudan'daki tüm petrol sahalarının yeniden üretime başlamasının iki-üç yıl gibi bir zaman alacağını kaydeden Abdulkadir, "Güney Sudan'ın 9 Temmuz 2011 öncesinde olduğu gibi yeniden 300 bin varil üretmesi muhtemel bir durum." dedi.

Sudan ve Güney Sudan arasında, 2013'te petrol anlaşmasının da bulunduğu 9 anlaşma imzalanmıştı. Söz konusu petrol anlaşması, Güney Sudan petrolünün Sudan topraklarından geçmesi ve ihracatıyla ilgili finansal düzenlemeleri içeriyordu.

Güney Sudan'ın 2011 yılında ayrılması nedeniyle Sudan, petrol kaynaklarının dörtte üçünü, döviz rezervlerinin yüzde 80'ini ve kamu gelirlerinin yüzde 50'sini kaybetmiş oldu.

PARTNERMüstakbel kayınpeder ve kayınvalide ile tanıştıMüstakbel kayınpeder ve kayınvalide ile tanıştı
GÜNCELLEME - Gümüşhane'de örtü yangınıGÜNCELLEME - Gümüşhane'de örtü yangını
MHP lideri Bahçeli Erzurum'da coşkuyla karşılandıMHP lideri Bahçeli Erzurum'da coşkuyla karşılandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Sudan petrol Sudan

En Çok Okunan Haberler

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Şanlıurfa'da feci olay! Silahlar konuştu: Ölüler var

Şanlıurfa'da feci olay! Silahlar konuştu: Ölüler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Tarık Tarcan: Artık deist oldum

Tarık Tarcan: Artık deist oldum

ABD'den Türkiye sınırında tehlikeli adım!

ABD'den Türkiye sınırında tehlikeli adım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da feci olay! Silahlar konuştu: Ölüler var

Şanlıurfa'da feci olay! Silahlar konuştu: Ölüler var

TSK duyurdu: Tolhildan kod adlı Fecri Demir öldürüldü

TSK duyurdu: Tolhildan kod adlı Fecri Demir öldürüldü

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Rizeli sevilen türkücü Ahmet Çakar gözyaşlarıyla uğurlandı

Rizeli sevilen türkücü Ahmet Çakar gözyaşlarıyla uğurlandı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.