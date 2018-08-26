Güney Sudan yeniden Sudan üzerinden petrol pompalamaya başladı

HARTUM (AA) - Güney Sudan, ihracat amacıyla Sudan üzerinden petrol pompalama işlemine yeniden başladı.

Sudan Petrol Bakanı Ezheri Abdulkadir, düzenlediği basın toplantısında, Güney Sudan'ın Vahde vilayetindeki günlük 20 bin varil kapasiteli "Toma South" petrol sahasından, ihracat amacıyla petrol pompalama işleminin 5 yıl aradan sonra yeniden başladığını belirtti.

İhracatın Sudan üzerinden yapılacağını ifade eden Abdulkadir, Vahde vilayetinde günlük 80 bin varil petrol kapasitesi bulunan ve bu yıl sonunda hizmete girecek 5 petrol sahasının daha olduğunu ifade etti.

Güney Sudan'daki tüm petrol sahalarının yeniden üretime başlamasının iki-üç yıl gibi bir zaman alacağını kaydeden Abdulkadir, "Güney Sudan'ın 9 Temmuz 2011 öncesinde olduğu gibi yeniden 300 bin varil üretmesi muhtemel bir durum." dedi.

Sudan ve Güney Sudan arasında, 2013'te petrol anlaşmasının da bulunduğu 9 anlaşma imzalanmıştı. Söz konusu petrol anlaşması, Güney Sudan petrolünün Sudan topraklarından geçmesi ve ihracatıyla ilgili finansal düzenlemeleri içeriyordu.

Güney Sudan'ın 2011 yılında ayrılması nedeniyle Sudan, petrol kaynaklarının dörtte üçünü, döviz rezervlerinin yüzde 80'ini ve kamu gelirlerinin yüzde 50'sini kaybetmiş oldu.

