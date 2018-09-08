Güney Sudan'da 13 Eylül'de nihai barış anlaşması imzalanacak

Güney Sudan'daki en büyük silahlı muhalif gücün lideri Riek Machar ve 9 muhalif grubun çatı kuruluşu olan Güney Sudan Muhalefet İttifakı (SSOA) 30 Ağustos'ta Sudan'ın başkenti Hartum'da gerçekleştirilen törenle barış anlaşmasının ilk metnini imzalamıştı.

Machar ve SSOA tarafından yapılan yazılı açıklamada muhalifler, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in, anlaşmayla ilgili taleplerinin eylül ayında yapılması planlanan IGAD toplantısına taşınması garantisi vermesinin ardından barış anlaşmasını imzaladıklarını duyurmuştu. İmzanın ardından anlaşma metniyle ilgili taleplerin yazılı olarak Beşir'e iletildiği kaydedilmişti.

Muhalifler taleplerini, "karar alma mekanizmasında düzenleme yapılması, tüm grupların onayı olmadan anlaşma metninde herhangi bir değişiklik yapılmaması için karar yeter sayısının belirlenmesi, eyaletlerin sayısının belirleneceği metnin anlaşma metnine eklenmesi, anayasanın, halkın iradesini yansıtacak bir anayasa olması, Sudan ve Uganda'nın yanı sıra Kenya ve Etiyopya'nın da barış anlaşmasının garantör devletleri arasına dahil edilmesi" olarak ifade etmişti.

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- Güney Sudan'daki iç savaş süreci

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.