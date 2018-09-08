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Güney Sudan'da 13 Eylül'de nihai barış anlaşması imzalanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 00:06 | Son Güncelleme

Güney Sudan'da Riek Machar liderliğindeki silahlı grup, ülkede çatışan taraflar arasındaki nihai barış anlaşmasının 13 Eylül'de Etiyopya'da imzalanacağını açıkladı

Güney Sudan'da Riek Machar liderliğindeki silahlı grup, ülkede çatışan taraflar arasındaki nihai barış anlaşmasının 13 Eylül'de Etiyopya'da imzalanacağını duyurdu.

Riek Machar liderliğindeki silahlı grubun önde gelen yetkililerinden Manawa Peter Gatkuoth, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki çatışan taraflar arasındaki nihai barış anlaşmasının 13 Eylül'de Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da imzalanacağını belirtti.

Tarafların gelecek çarşamba günü Addis Ababa'da yapılacak Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Dışişleri Bakanları toplantısında anlaşma maddeleri konusundaki çekincelerini ileteceğini aktaran Gatkuoth, grubunun, ara bulucu Sudan'a iletilen anlaşma konusundaki çekinceler tartışılmadığı sürece nihai anlaşmaya taraf olmayacağını ifade etti.

- Barış anlaşmasının ilk metni imzalanmıştı

Güney Sudan'daki en büyük silahlı muhalif gücün lideri Riek Machar ve 9 muhalif grubun çatı kuruluşu olan Güney Sudan Muhalefet İttifakı (SSOA) 30 Ağustos'ta Sudan'ın başkenti Hartum'da gerçekleştirilen törenle barış anlaşmasının ilk metnini imzalamıştı.

Machar ve SSOA tarafından yapılan yazılı açıklamada muhalifler, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in, anlaşmayla ilgili taleplerinin eylül ayında yapılması planlanan IGAD toplantısına taşınması garantisi vermesinin ardından barış anlaşmasını imzaladıklarını duyurmuştu. İmzanın ardından anlaşma metniyle ilgili taleplerin yazılı olarak Beşir'e iletildiği kaydedilmişti.

Muhalifler taleplerini, "karar alma mekanizmasında düzenleme yapılması, tüm grupların onayı olmadan anlaşma metninde herhangi bir değişiklik yapılmaması için karar yeter sayısının belirlenmesi, eyaletlerin sayısının belirleneceği metnin anlaşma metnine eklenmesi, anayasanın, halkın iradesini yansıtacak bir anayasa olması, Sudan ve Uganda'nın yanı sıra Kenya ve Etiyopya'nın da barış anlaşmasının garantör devletleri arasına dahil edilmesi" olarak ifade etmişti.
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- Güney Sudan'daki iç savaş süreci

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Ardından Sudan'ın başkenti Hartum'da IGAD gözetiminde Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni himayesinde barış görüşmeleri başlamış, Salva Kiir Mayardit ve Riek Machar, Haziran 2018'de ateşkes kararı almıştı.

Bu adımı 7 Temmuz'da tarafların güvenlik düzenlemeleri konusunda anlaşmaya varması, 5 Ağustos'ta da yönetim ve kaynakların paylaşımı konusunda bir anlaşmanın imzalanması izlemişti.

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barış anlaşması cuba Güney Sudan

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