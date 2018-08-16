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Güney Sudan'da 200 kişi nehir körlüğü hastalığına yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 21:56 | Son Güncelleme

Güney Sudan'da 200 kişi nehir körlüğü hastalığına yakalandı

Güney Sudan'ın Aweil vilayetinde 2018'in başından bu yana 200 kişi parazitlerin neden olduğu "nehir körlüğü" hastalığına yakalandı.

Aweil vilayetine bağlı Aroyo Valisi Barsham Barjwok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aroyo'da nehir körlüğü hastalığına yakalanan 200 kişi olduğunu, ilaç eksikliği nedeniyle bu sayının daha da artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Hastalığa neden olan karasineklerin bölgede artabileceği uyarısında bulunan Barjwok, hastalığa yakalananların çoğunun çocuk ve yaşlılar olduğunu aktardı.

Barjwok, bölge sakinlerine nehir ile akarsulardan uzak durma ve karasineklerin olmadığı yerlere gitme çağrısında bulundu.

Hastalığa yakalanan söz konusu 200 kişiden çoğunun ilaç eksikliği nedeniyle görme yetilerini kaybettiği belirtiliyor.

- Nehir körlüğü hastalığı nedir?

Paraziter bir hastalık olan ve "onkoserkiyaz" adıyla da bilinen "nehir körlüğü", Simulium tipi karasineklerin ısırığıyla bulaşıyor. Daha sonra sinek ısırıklarının vücutta meydana getirdiği larvalar, solucanlara dönüşüyor. Şiddetli kaşıntı ve deri altında şişlikler oluşturan hastalık, körlüğe neden olabiliyor.

Enfeksiyonu taşıyan sinekler nehir kenarlarında yaşadıkları için hastalığa "nehir körlüğü" deniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aveil vilayeti Güney Sudan nehir körlüğü

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