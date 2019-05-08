Güney Sudan'da birlik hükümetinin ertelenmesi onaylandı

ADDİS ABABA (AA) - Doğu Afrika'da 8 ülkenin oluşturduğu Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Güney Sudanlı tarafların birlik hükümeti kurulmasının 6 ay ertelenmesi talebine onay verdi.

IGAD Bakanlar Konseyi Başkanı ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da yapılan ve bölge ülkeleri bakanlarının katıldığı toplantıda birlik hükümetinin ertelenmesine onay verildiğini duyurdu.

Cuba'da Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile de bir araya gelen Andargachew, hükümetin ve muhalif tarafların barış anlaşmasının uygulanması için gösterdiği çabanın memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Güney Sudanlı taraflar, geçen hafta Etiyopya'da düzenlenen toplantıda güvenlik ve ekonomik gibi gerekçelerle ortak hükümetin kurulmasının ertelenmesini talep etmişti.

- Güney Sudan'daki iç savaş süreci

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.