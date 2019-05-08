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Güney Sudan'da birlik hükümetinin ertelenmesi onaylandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 17:57 | Son Güncelleme

IGAD, Güney Sudanlı tarafların birlik hükümetinin ertelenmesi talebine onay verdi

ADDİS ABABA (AA) - Doğu Afrika'da 8 ülkenin oluşturduğu Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Güney Sudanlı tarafların birlik hükümeti kurulmasının 6 ay ertelenmesi talebine onay verdi.

IGAD Bakanlar Konseyi Başkanı ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da yapılan ve bölge ülkeleri bakanlarının katıldığı toplantıda birlik hükümetinin ertelenmesine onay verildiğini duyurdu.

Cuba'da Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile de bir araya gelen Andargachew, hükümetin ve muhalif tarafların barış anlaşmasının uygulanması için gösterdiği çabanın memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Güney Sudanlı taraflar, geçen hafta Etiyopya'da düzenlenen toplantıda güvenlik ve ekonomik gibi gerekçelerle ortak hükümetin kurulmasının ertelenmesini talep etmişti.

- Güney Sudan'daki iç savaş süreci

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Etiyopya'da düzenlenen 33'üncü IGAD Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelen Güney Sudanlı taraflar, uzun müzakerelerin sonunda Eylül 2018'de revize edilen barış anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.

Güney Sudan'daki iç savaş, on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, milyonlarca kişinin evini terk etmesine neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
birlik hükümeti Güney Sudan (IGAD)

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