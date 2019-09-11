Güney Sudan'da geçiş hükümeti 2 ay içinde kurulacak

CUBA (AA) - Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ve muhalif lider Riek Machar, kasım ayı ortasına kadar geçiş hükümetinin kurulması için mutabakata vardı.

Güney Sudan Enformasyon Bakanı Makuei Lueth, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkent Cuba'da bir araya gelen iki liderin geçiş hükümetinin kurulması ve silahlı güçlerin birleştirilmesi sürecinin hızlandırılmasına ilişkin mutabakata vardığını söyledi.

Daha önce belirlenen plan uyarınca geçiş hükümetinin 12 Kasım'a kadar kurulmuş olacağını kaydeden Lueth, "Bir araya geldik ve güvenlik meselelerini tartıştık. Barış anlaşmasındaki en önemli mesele; tüm kuvvetlerin gözden geçirilip taranması ve ulusal kuvvetlerin parçası olması için eğitime gönderilmesi." diye konuştu.

Devlet Başkanı Mayardit, halen çözülmesi beklenen pek çok sorunun ilerleyen dönemde ele alınacağını ifade etti.

Machar'ın yardımcısı Henry Odwar ise barış sürecine, muhalif saflara geçen eski General Paul Malong ve Thomas Cirillo'nun da dahil edileceği bilgisini paylaştı.