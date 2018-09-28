CUBA - (AA) - Güney Sudan Ulusal İstatistik Bürosu Başkanı Isaiah Chol Aruai, ülkedeki kuraklık nedeniyle gelecek yılın ilk aylarında 36 bin kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Başkent Cuba'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Aruai, ülkedeki kuraklık nedeniyle tarım mevsiminin başarısızlıkla sonuçlanmasına bağlı olarak kuzeydoğudaki Jonglei eyaleti, güneydeki Bahr El Ghazal bölgesi ve batıdaki El-Vahde bölgesinde 2019'un ilk üç ayında 36 bin kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Kuraklıktan en çok etkilenen yerlerin başında Jonglei eyaletine bağlı Pibor ili ile El-Vahde eyaletine bağlı Leer ve Myandit bölgeleri olduğunu aktaran Aruai, bu bölgelerin 2017 yılında da açlık tehlikesine maruz kaldığını ve uluslararası kuruluşların çabalarıyla bunun üstesinden gelinebildiğini belirtti.

Aruai ayrıca ülkede imzalanan barış anlaşmasının ardından çatışmalardan kaçan sivillerin kendi topraklarına geri dönmelerinin zaten kısıtlı olan kaynaklara daha fazla baskıya, güvensizliğe, mahsul yetersizliğine, hareket özgürlüğü eksikliğine ve geçim kaynaklarının tükenmesine neden olabileceği uyarılarında bulundu.