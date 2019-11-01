Güney Sudan'da petrol, savaşı körükleyebilir

ABUJA/JUBA (AA) - Zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip Güney Sudan'da petrolden gelen gelirlerin silah alımı için kullanılmasının, ülkede iç savaşı daha da arttırabileceği belirtildi.

Juba Üniversitesi Öğretim Görevlisi James Okuk, Güney Sudan'daki iç çatışmalarla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin petrolden gelen gelirleri silah almak için kullandığını belirterek, "Eğer petrol gelirleriyle silah alınırsa bu durum savaşı körükleyebilir." dedi.

Ülkede barış isteniyorsa petrol gelirlerinin silah alımı için kullanılmaması gerektiği uyarısında bulunan Okuk, "Ülkede insanlar savaşıyor. Eğer hükümet petrol gelirlerini kullanarak asker ve silah alırsa ülkedeki krizde petrolün izleri kalır." ifadesini kullandı.

Afrika'daki savaşlar üzerine yayımları bulunan "The Sentry" internet sitesinin uzmanlarından J.R. Mailey de petrol ve diğer doğal kaynak gelirlerinin, Güney Sudan'da sivil savaşı körüklediğine dikkati çekti.

İddialara göre, Petrol Bakanlığınca, sivillere saldırmakla suçlanan milislere para, gıda, benzin ve uydu telefonu veriliyor.