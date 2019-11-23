HABER

Güney Sudan'da sel 70 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 01:41 | Son Güncelleme

Ülkenin güneydoğusundaki Boma eyaleti Vali Yardımcısı John Abola, felaket nedeniyle yaklaşık 500 bin kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi

Güney Sudan'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 70 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin güneydoğusundaki Boma eyaleti Vali Yardımcısı John Abola, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel nedeniyle ekim ayından bu yana çoğu çocuk ve yaşlı 70 kişinin öldüğünü, yarım milyona yakın vatandaşın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, geçen ay afet bölgelerinde acil durum ilan etmişti.

Ekim ayından bu yana süren aşırı yağışlar sonucu büyük bölümü sular altında kalan Güney Sudan'da, 800 bin kişi kıtlık ve hastalıklara karşı savunmasız duruma düştü.

Doğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildiDoğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildi
Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladıBeştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı
5 yaşındaki Ömer, kömürlükte oynarken çıkan yangında öldü (2)5 yaşındaki Ömer, kömürlükte oynarken çıkan yangında öldü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Sudan sel

En Çok Okunan Haberler

Harika Avcı'nın zor günleri! Paraya para demiyordu...

Harika Avcı'nın zor günleri! Paraya para demiyordu...

Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Erdoğan'ın sözlerine tepki: Gerçekten ürkütücü

Erdoğan'ın sözlerine tepki: Gerçekten ürkütücü

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi böyle açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi böyle açıkladı!

Erdoğan duyurdu: YPG'ye 33 bin TIR silah verildi

Erdoğan duyurdu: YPG'ye 33 bin TIR silah verildi

'Ben olmasaydım, 14 dakikada yeryüzünden silineceklerdi'

'Ben olmasaydım, 14 dakikada yeryüzünden silineceklerdi'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı! Kelepçeli firar

Cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı! Kelepçeli firar

Göç İdaresi'nden 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması!

Göç İdaresi'nden 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması!

Sarıyer'de yer bildiriminde bulundu bacağından vuruldu

Yer bildiriminde bulundu bacağından vuruldu

İsraillilerin yarısından fazlası Netanyahu'nun istifasını istiyor

İsrail'de Netanyahu anketi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.