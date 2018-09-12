Güney Sudan'da yıllardır süren iç savaş sona erdi

ADDİS ABABA (AA) - Güney Sudanlı taraflar, aylardır süren yeni barış müzakereleri kapsamında nihai barış anlaşmasını imzaladı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 33. Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelen muhalif lider Riek Machar ve Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit barış anlaşmasına imza attı.

IGAD dönem başkanlığını yürüten Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, burada yaptığı konuşmada, sadece anlaşmayı imzalamanın sorunları çözmeye yetmeyeceğini belirterek her görüş farklılığında silaha sarılmanın gerekmediğine işaret etti.

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu Başkanı David Shearer de imzalanan anlaşmanın barış yolunda sadece bir adım olduğunu ifade ederek bunu uygulamaya sokmanın en zorlu taraf olduğunu kaydetti.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.