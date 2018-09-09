Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü

Güney Sudan'ın Yirol kentinde 22 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı düştü.
Yirol Valisi Mangar Buong, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yirol kentinde 22 kişiyi taşıyan yolcu uçağının iniş sırasında nehre düştüğünü belirtti.
Uçak kazasından şu ana kadar 3 kişinin kurtulduğunu ifade eden Buong, diğer yolcuların akıbetine ilişkin bilgi vermedi.
Buong, güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekiplerinin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.
Uçağın, Cuba Uluslararası Havalimanı'ndan Yirol kentine gittiği öğrenildi.
Eski Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: Halkı aydınlatın
Balıkesir'de yavru köpeklerini gezdirirken dehşeti yaşadı
Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!
Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia
Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var
BAE'den flaş İdlib çıkışı!
Hasan Nafia: Kasımda büyük değişiklikler olacak!
Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
80 bin kişi alınacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum