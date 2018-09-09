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Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 13:18 | Son Güncelleme

Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü

Güney Sudan'ın Yirol kentinde 22 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı düştü.

Yirol Valisi Mangar Buong, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yirol kentinde 22 kişiyi taşıyan yolcu uçağının iniş sırasında nehre düştüğünü belirtti.

Uçak kazasından şu ana kadar 3 kişinin kurtulduğunu ifade eden Buong, diğer yolcuların akıbetine ilişkin bilgi vermedi.

Buong, güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekiplerinin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Uçağın, Cuba Uluslararası Havalimanı'ndan Yirol kentine gittiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Sudan uçak kazası Yirol

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