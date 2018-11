Güney Sudan’da zehirli içme suyu krizi

Klaus Stieglitz, "Geliştirdiğimiz çözüm önerileri Petronas yetkilileri tarafından dinlendi. Temkinli bir ilgi ve açıklık sergilediler” diyor. DW'ye de ibraz edilen proje belgelerine göre, African Water Ltd. halen kullanılamaz durumdaki 15 su kuyusunu bir yıl içinde yeniden işler hale getirmeyi planlıyor. Kuyu başına 123 bin Euro maliyet hesabı yapan şirket, 15 kuyu için toplam 1,7 milyon Euro'luk bir kaynağa ihtiyaç duyuyor.

Bu zehir atıklar, felç, böbrek yetmezliği ve kansızlık gibi vahim sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu yüzden Hoffnungszeichen, partner şirket African Water Ltd. ile birlikte bölge insanına temiz içme suyu sağlanması için bir proje geliştirdi.

Petrol üretimine yeni teşvikler yolda

Sorun önümüzdeki aylarda daha da ciddi boyutlara ulaşabilir. Zira Güney Sudan yönetimi, petrol üretimine yönelik teşvikleri artırmaya hazırlanıyor. Bu da Petronas'ın daha geniş bir bölgede petrol çıkartacağı anlamına geliyor. Hükümetin, petrol gelirlerine ihtiyacı had safhada. Zira yıllar süren iç savaş nedeniyle ülke her anlamda sıfırı tüketti. Diğer yandan devlet başkanı Salva Kiir liderliğindeki hükümet, her yıl ortalama bir milyar Euro dolayında askerî harcama yapıyor.

Petrol Bakanı Ezekiel Lol, geçtiğimiz Ağustos ayında yerel basına yaptığı açıklamada, kendileri için çevre korumanın çok büyük önem taşıdığını söyledi. Petronas sözcüsü Rahman da ülke yasalarına tam bir bağlılık içinde hareket ettiklerini vurguladı.

Bu iyi niyet açıklamalarına rağmen, yardım kuruluşu Hoffnungszeichen Başkan Yardımcısı Klaus Stieglitz, yine de endişelerini dile getiriyor: "Şunu belirtmemiz gerekir ki, Güney Sudan yolsuzluğun pençesinde bir devlet. Bildiğimiz kadarıyla petrol endüstrisini kontrol edemeyecek kadar da güçsüz bir durumda. Burada üretim yapmak petrol endüstrisinin hesabına geliyor. Çünkü üretim maliyeti oldukça düşük ve çevre koruma yönetmelikleri kolayca devre dışı bırakılabiliyor.”

Daniel Pelz

