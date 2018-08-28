Güney Sudan'daki çatışmalı tarafların barış süreci

Güney Sudanlı muhalifler, güç paylaşımı ve güvenlik düzenlemeleri konusunda hükümet ile varılan barış anlaşmasında yeni değişikliklerin yapıldığı son metni "anlaşmazlık konularına değinmediği" gerekçesiyle imzalamayacağını duyurdu.

Riek Machar liderliğindeki silahlı muhalifler ve 9 gruptan oluşan muhalefet ittifakı, ortak yazılı açıklama yaparak son metni imzalamayacaklarını bildirdi.

Açıklamada, anlaşma metninin, hükümette karar alma mekanizmaları, anayasanın hazırlanması, emniyetle ilgili düzenlemeler ve eyaletlerin sayısı ve sınırlarıyla ilgili meselelere çözüm getirmediği" ifade edildi.

Mevcut anlaşma metninin hükümet ve yasama meclisi içinde karar alma mekanizmasını belirlemediği, kabinede 33 bakan varken karar yeter sayının 23 olduğu, bakan sayısının 41'e çıkarılmasına rağmen hükümetin karar yeter sayısını değiştirmek istemediği kaydedildi.

Güvenlik düzenlemeleri konusunda varılan anlaşmanın Sudan ve Uganda'yı anlaşmanın garantör devletleri olarak tanımladığı ancak, son metinde söz konusu ülkelerin barışı sağlama konusuna nasıl katkı sağlayacağının açıklanmadığı vurgulandı.