Güney Sudan'daki çatışmalı tarafların barış süreci

KAHİRE (AA) - Sudan Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed, Güney Sudan'daki silahlı muhaliflerin lideri Riek Machar'ın yarın imzalamayı kabul ettiği barış anlaşmasında herhangi bir değişiklik yapılmadığını söyledi.

Sudanlı Bakan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile başkent Kahire'de gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Machar'ın nihai anlaşmayı imzalamayı, bazı değişiklikler yapılması şartıyla kabul ettiği" yönündeki iddiaları yalanladı.

"Barış anlaşmasında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ayrıntılarda bazı ihtilaflar var." diyen Ahmed, bölge ülkeleri ile Güney Sudan arasındaki işbirliği ve güvenlik düzenlemeleri ile söz konusu anlaşmanın sürdürülebilirliğinin sağlanacağını ifade etti.

Sudan Dışişleri Bakanlığı dün "Machar'ın, barış anlaşmasının son metnini 30 Ağustos Perşembe günü imzalamayı kabul ettiğini" duyurmuştu.

Riek Machar liderliğindeki silahlı muhalifler ve 9 gruptan oluşan muhalefet ittifakı daha önce yaptıkları ortak açıklamada, güç paylaşımı ve güvenlik düzenlemeleri konusunda hükümet ile varılan barış anlaşmasında yeni değişikliklerin yapıldığı son metni "anlaşmazlık konularına değinmediği" gerekçesiyle imzalamayacaklarını duyurmuştu.