Güney Sudan'daki çatışmalı tarafların barış süreci

KAHİRE (AA) - Sudan Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed, Güney Sudan'daki silahlı muhaliflerin lideri Riek Machar'ın yarın imzalamayı kabul ettiği barış anlaşmasında herhangi bir değişiklik yapılmadığını söyledi.
Sudanlı Bakan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile başkent Kahire'de gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Machar'ın nihai anlaşmayı imzalamayı, bazı değişiklikler yapılması şartıyla kabul ettiği" yönündeki iddiaları yalanladı.
"Barış anlaşmasında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ayrıntılarda bazı ihtilaflar var." diyen Ahmed, bölge ülkeleri ile Güney Sudan arasındaki işbirliği ve güvenlik düzenlemeleri ile söz konusu anlaşmanın sürdürülebilirliğinin sağlanacağını ifade etti.
Sudan Dışişleri Bakanlığı dün "Machar'ın, barış anlaşmasının son metnini 30 Ağustos Perşembe günü imzalamayı kabul ettiğini" duyurmuştu.
Riek Machar liderliğindeki silahlı muhalifler ve 9 gruptan oluşan muhalefet ittifakı daha önce yaptıkları ortak açıklamada, güç paylaşımı ve güvenlik düzenlemeleri konusunda hükümet ile varılan barış anlaşmasında yeni değişikliklerin yapıldığı son metni "anlaşmazlık konularına değinmediği" gerekçesiyle imzalamayacaklarını duyurmuştu.
Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.
Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.
Güney Sudan devleti ile muhalifler, Haziran 2018'de ateşkes kararı almış, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir himayesinde barış görüşmeleri başkent Hartum'da başlamıştı.
Tarafların, 25 Temmuz’da mutabakata varılan maddeler üzerinde ilk imzaları atmasını; 7 Temmuz'da tarafların güvenlik düzenlemeleri konusunda anlaşmaya varması, 5 Ağustos'ta güç ve kaynakların paylaşımı konusunda bir anlaşmanın imzalanması izlemişti.
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