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Güney Sudan'daki çatışmalı tarafların barış süreci

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 03:16 | Son Güncelleme

Güney Sudan'daki muhalifler, anlaşma metniyle ilgili taleplerinin IGAD Zirvesi'ne taşınması garantisi verilmesinin ardından anlaşmayı imzaladıklarını açıkladı

Güney Sudan'daki muhalifler, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in, anlaşmayla ilgili taleplerinin eylül ayında yapılması planlanan Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Başkanlar Zirvesi'ne taşınması garantisi vermesinin ardından barış anlaşmasını imzaladıklarını duyurdu.

Ülkedeki büyük silahlı muhalif gücün lideri Riek Machar ve 9 muhalif grubun çatı kuruluşu olan Güney Sudan Muhalefet İttifakı (SSOA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün Sudan'ın başkenti Hartum'da barış anlaşmasının imzalanmasının ardından anlaşma metniyle ilgili taleplerin yazılı olarak Beşir'e iletildiği ifade edildi.

Muhalifler açıklamada, taleplerini, "karar alma mekanizmasında düzenleme yapılması, tüm grupların onayı olmadan anlaşma metninde herhangi bir değişiklik yapılmaması için karar yeter sayısının belirlenmesi, eyaletlerin sayısının belirleneceği metnin anlaşma metnine eklenmesi, anayasanın, halkın iradesini yansıtacak bir anayasa olması, Sudan ve Uganda'nın yanı sıra Kenya ve Etiyopya'nın da barış anlaşmasının garantör devletleri arasına dahil edilmesi" olarak sıraladı.

Güney Sudan'daki en büyük silahlı muhalif gücün lideri Machar ve 9 muhalif grubun çatı kuruluşu olan SSOA, barış anlaşmasını dün imzalamıştı.

- Güney Sudan'daki iç savaş süreci

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Ardından Sudan'ın başkenti Hartum'da IGAD gözetiminde Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni himayesinde barış görüşmeleri başlamış, Salva Kiir Mayardit ve Riek Machar, Haziran 2018'de ateşkes kararı almıştı.

Bu adımı 7 Temmuz'da tarafların güvenlik düzenlemeleri konusunda anlaşmaya varması, 5 Ağustos'ta da yönetim ve kaynakların paylaşımı konusunda bir anlaşmanın imzalanması izlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir Riek Machar Sudan

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