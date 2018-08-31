Güney Sudan'daki çatışmalı tarafların barış süreci

Güney Sudan'daki muhalifler, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in, anlaşmayla ilgili taleplerinin eylül ayında yapılması planlanan Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Başkanlar Zirvesi'ne taşınması garantisi vermesinin ardından barış anlaşmasını imzaladıklarını duyurdu.

Ülkedeki büyük silahlı muhalif gücün lideri Riek Machar ve 9 muhalif grubun çatı kuruluşu olan Güney Sudan Muhalefet İttifakı (SSOA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün Sudan'ın başkenti Hartum'da barış anlaşmasının imzalanmasının ardından anlaşma metniyle ilgili taleplerin yazılı olarak Beşir'e iletildiği ifade edildi.

Muhalifler açıklamada, taleplerini, "karar alma mekanizmasında düzenleme yapılması, tüm grupların onayı olmadan anlaşma metninde herhangi bir değişiklik yapılmaması için karar yeter sayısının belirlenmesi, eyaletlerin sayısının belirleneceği metnin anlaşma metnine eklenmesi, anayasanın, halkın iradesini yansıtacak bir anayasa olması, Sudan ve Uganda'nın yanı sıra Kenya ve Etiyopya'nın da barış anlaşmasının garantör devletleri arasına dahil edilmesi" olarak sıraladı.