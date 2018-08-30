Güney Sudan'daki silahlı muhalifler barış anlaşmasını imzaladı

Güney Sudan'daki en büyük silahlı muhalif gücün lideri Riek Machar ve 9 muhalif grubun çatı kuruluşu olan Güney Sudan Muhalefet İttifakı (SSOA) barış anlaşmasının ilk metnini imzaladı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da gerçekleştirilen imza törenine Machar ile SSOA çatısı altındaki muhalif grupların temsilcilerinin yanı sıra Sudan İstihbarat Müdürü Salah Kuş, Güney Sudan Devlet Başkanlığı Danışmanı Tut Kew Gatluak, Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Güney Sudan Özel Temsilcisi İsmail Wais katıldı.

Sudan Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed, yaptığı basın açıklamasında, gelecek dönemde anlaşma maddelerinin uygulanması aşamasına geçileceğini belirtti.

Ahmed, garantörlerin katılımıyla yarın Hartum'da yapılacak toplantılarda anlaşmanın üzerinde uzlaşı sağlanan maddelerinin hayata geçirilmesine yönelik mekanizmaların ele alınacağını ve anlaşmanın uygulanması için bir takvim belirleneceğini ifade etti.

IGAD Güney Sudan Özel Temsilcisi İsmail Wais de IGAD, Sudan ve Kenya çalışma ekibinin, yarın Hartum'da gerçekleştirilecek toplantıda anlaşmanın uygulanmasına yönelik bir takvim belirlenmesi için çalışmalar yapacağını kaydetti.