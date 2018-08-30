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Güney Sudan'daki silahlı muhalifler barış anlaşmasını imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 23:07 | Son Güncelleme

Güney Sudan'daki silahlı muhalifler barış anlaşmasını imzaladı

Güney Sudan'daki en büyük silahlı muhalif gücün lideri Riek Machar ve 9 muhalif grubun çatı kuruluşu olan Güney Sudan Muhalefet İttifakı (SSOA) barış anlaşmasının ilk metnini imzaladı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da gerçekleştirilen imza törenine Machar ile SSOA çatısı altındaki muhalif grupların temsilcilerinin yanı sıra Sudan İstihbarat Müdürü Salah Kuş, Güney Sudan Devlet Başkanlığı Danışmanı Tut Kew Gatluak, Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Güney Sudan Özel Temsilcisi İsmail Wais katıldı.

Sudan Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed, yaptığı basın açıklamasında, gelecek dönemde anlaşma maddelerinin uygulanması aşamasına geçileceğini belirtti.

Ahmed, garantörlerin katılımıyla yarın Hartum'da yapılacak toplantılarda anlaşmanın üzerinde uzlaşı sağlanan maddelerinin hayata geçirilmesine yönelik mekanizmaların ele alınacağını ve anlaşmanın uygulanması için bir takvim belirleneceğini ifade etti.

IGAD Güney Sudan Özel Temsilcisi İsmail Wais de IGAD, Sudan ve Kenya çalışma ekibinin, yarın Hartum'da gerçekleştirilecek toplantıda anlaşmanın uygulanmasına yönelik bir takvim belirlenmesi için çalışmalar yapacağını kaydetti.

Wais, IGAD'ın ekim ayında yapacağı ve barış anlaşmasının nihai metninin imzalanması konusunun görüşüleceği zirve öncesi IGAD Dışişleri Bakanları toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

Güney Sudanlı çatışan taraflar arasındaki barış anlaşmasının imzalanan ilk metninin, ekim ayında yapılacak IGAD zirvesine sunulması ve burada tartışılmasının akabinde nihai olarak imzalanması planlanıyor.
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- Machar, ilk etapta imza atmayı kabul etmemişti

Salı günü Hartum'da Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit başkanlığındaki hükümet heyeti ve bazı muhalif gruplar barış anlaşmasına imza atarken, Riek Machar ve SSOA metni imzalamamıştı.

Machar liderliğindeki silahlı muhalifler ve 9 gruptan oluşan muhalif ittifak SSOA'dan yapılan açıklamada, "anlaşmazlık konularına değinmediği" gerekçesiyle barış anlaşmasını imzalamayacakları belirtilmişti.

Daha sonra Sudan Dışişleri Bakanlığı, Machar'ın anlaşmayı perşembe günü imzalamayı kabul ettiğini açıklamıştı.
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- Güney Sudan'daki iç savaş süreci

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Ardından Sudan'ın başkenti Hartum'da IGAD gözetiminde Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni himayesinde barış görüşmeleri başlamış, Salva Kiir Mayardit ve Riek Machar, Haziran 2018'de ateşkes kararı almıştı.

Bu adımı 7 Temmuz'da tarafların güvenlik düzenlemeleri konusunda anlaşmaya varması, 5 Ağustos'ta da yönetim ve kaynakların paylaşımı konusunda bir anlaşmanın imzalanması izlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Sudan Hartum Sudan

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