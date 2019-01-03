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Güney Sudan'dan Beşir'e destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 23:49 | Son Güncelleme

Güney Sudan'dan Beşir'e destek

HARTUM (AA) - Güney Sudan yönetimi muhalif gösteriler nedeniyle zor günler geçiren Sudan'ın yanında olduğunu ve Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'e destek verdiğini açıkladı.

Sudan'a resmi ziyarette bulunan Güney Sudan Devlet Başkanı Danışmanı Tut Gulwak, Ömer el-Beşir ile bir araya geldi.

Gulwak, Beşir'e Güney Sudanlı mevkidaşı Salva Kiir Mayardit tarafından gönderilen mektubu iletti. Gulwak söz konusu mektubun, Güney Sudan yönetiminin Beşir'e destek mesajını içerdiğini aktardı.

Sudan Devlet Başkanı Beşir'in Afrika ve bölgedeki sorunların çözümü için sarf ettiği çabaları ve oynadığı rolü ülkesinin takdir ettiğini kaydeden Gulwak, "Güney Sudan petrolü, iki ülkeyi birbirine bağlıyor. Bu petrol iki ülkenin ekonomilerine katkı sağlayacak." dedi.

Güney Sudan, ihracat amacıyla Sudan üzerinden petrol pompalama işlemine 5 yıl aradan sonra geçen yıl ağustos ayında yeniden başlamıştı.

Sudan ve Güney Sudan arasında, 2013'te petrol anlaşmasının da bulunduğu 9 anlaşma imzalanmıştı. Söz konusu petrol anlaşması, Güney Sudan petrolünün Sudan topraklarından geçmesi ve ihracatıyla ilgili finansal düzenlemeleri içeriyordu.

Ekonomik krizin derinleştiği Doğu Afrika ülkesi Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

Hükümet, barışçıl olmadığını savunduğu eylemlerde şu ana kadar 19 kişinin öldüğünü açıklarken, muhalifler 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 900 göstericinin de gözaltına alındığını belirtiyor.

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