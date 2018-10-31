Güney Sudanlı muhalif lider Machar ülkesine döndü

Güney Sudanlı muhalif lider Riek Machar iki yıl aradan sonra ülkesine döndü.

Ülkede başlatılan barış sürecinin ardından bugün başkent Cuba'ya dönen Machar, hükümet ile muhalifler arasında geçen ay imzalanan barış anlaşması münasebetiyle düzenlenen resmi kutlamalara katıldı.

Bölge ülkelerinden liderlerin de davet edildiği kutlamada yaptığı konuşmada Machar, "ülkesine dönme amacının barış konusundaki ciddiyet ve arzusunu göstermek olduğunu" söyledi.

Machar, "Bazılarının bizim muhalefet olarak barışı istemediğimiz yönündeki zanlarına karşı bugün bu kutlamalara gelmem gerekiyordu. Bizler barışın yanındayız ve Güney Sudan'a barışı getirmek için güçlü bir siyasi irademiz var." dedi.

Son 5 yıldır savaş içinde olan Güney Sudan halkının acılarını dindirmek için barış anlaşmasını imzaladıklarını söyleyen Machar, "Anlaşmayı sizin için, uzun savaştan dolayı yorgun düşmüş halkımız için imzaladık." diye konuştu.

Machar, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'ten tüm siyasi tutuklular ile savaş esirlerinin serbest bırakılması ve ülkede son 5 yıldır devam eden olağanüstü halin kaldırılmasını istedi.