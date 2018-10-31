Güney Sudanlı muhalif lider Machar ülkesine döndü

Güney Sudanlı muhalif lider Riek Machar iki yıl aradan sonra ülkesine döndü.
Ülkede başlatılan barış sürecinin ardından bugün başkent Cuba'ya dönen Machar, hükümet ile muhalifler arasında geçen ay imzalanan barış anlaşması münasebetiyle düzenlenen resmi kutlamalara katıldı.
Bölge ülkelerinden liderlerin de davet edildiği kutlamada yaptığı konuşmada Machar, "ülkesine dönme amacının barış konusundaki ciddiyet ve arzusunu göstermek olduğunu" söyledi.
Machar, "Bazılarının bizim muhalefet olarak barışı istemediğimiz yönündeki zanlarına karşı bugün bu kutlamalara gelmem gerekiyordu. Bizler barışın yanındayız ve Güney Sudan'a barışı getirmek için güçlü bir siyasi irademiz var." dedi.
Son 5 yıldır savaş içinde olan Güney Sudan halkının acılarını dindirmek için barış anlaşmasını imzaladıklarını söyleyen Machar, "Anlaşmayı sizin için, uzun savaştan dolayı yorgun düşmüş halkımız için imzaladık." diye konuştu.
Machar, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'ten tüm siyasi tutuklular ile savaş esirlerinin serbest bırakılması ve ülkede son 5 yıldır devam eden olağanüstü halin kaldırılmasını istedi.
Muhalif lider ayrıca varılan anlaşmanın sadece bir kabilenin kontrolünde olmayan ulusal bir ordu kurulmasını da sağlayacağını ifade etti.
- "Barış için Sudan'ın birliğini feda ettik"
Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir de kutlamada yaptığı konuşmada, "Ülkenin her yerine istikrar sağlayan bir barış gelmesi için Sudan'ın birliğini feda ettik." ifadelerini kullandı.
Güney Sudan'da silahlar susana ve mülteciler evlerine dönene kadar rahat etmeyeceğini belirten Beşir, şunları kaydetti:
"Güney Sudan'da savaşın durması konusunda ahlaki sorumluluğum var. Çünkü ben Sudan'ın (daha önceki birleşik devletin) başkanıydım. Bu yüzden Güney Sudan'daki her bir vatandaşın güven ve istikrar içinde yaşadığını görmem lazım. Güney Sudan zengin kaynaklara sahip zengin bir ülke. Biz barış anlaşmasının uygulanması için sizinle birlikte duracağız."
Beşir ayrıca anlaşmanın taraflarına Güney Sudan halkının tümünün çıkarı ve birliği için çalışmaları çağrısında bulundu.
- BM, barış için hükümet ile muhalefeti destekleyecek
Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Güney Sudan Misyonu Başkanı David Shearer ise hükümet ile muhalefeti halkta güven oluşturmak ve insanların kalbinden savaşın getirdiği umutsuzluğu çıkarmak için çalışmaya davet etti.
Shearer BM ve uluslararası toplumun, Güney Sudan'da barış ve uzlaşının inşası için hükümet ve muhalefeti destekleyeceğini kaydetti.
- Güney Sudan Barış Süreci
Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.
Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.
Son olarak geçen ay Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 33. IGAD Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelen muhalif lider Machar ve Mayardit barış anlaşmasına imza atmıştı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne kaçmasının ardından uzun süre Güney Afrika'da yaşayan Machar'ın, varılan barış anlaşması gereğince yeniden Mayardit'in yardımcılığı görevini üstlenmesi bekleniyor.
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