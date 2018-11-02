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Güney Sudanlı muhalif lider Machar'ın yardımcıları serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 22:12 | Son Güncelleme

Ölüm cezasına çaptırılan muhalif sözcü James Gatdet ve güvenlik danışmanı William John Endley serbest kaldı

ADDİS ABABA (AA) - Güney Sudan'da, muhalif lider Riek Machar'ın ölüm cezasına çarptırılan eski sözcüsü James Gatdet ve güvenlik danışmanı William John Endley serbest bırakıldı.

Güney Sudan yerel basınında yer alan habere göre, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, ülkedeki barış sürecine katkıda bulunmak için eski muhalif sözcü Gatdet ve Güney Afrikalı güvenlik danışmanı William John Endley'in serbest bırakılmasını emretti.

Başkent Cuba'daki hapishaneden çıktıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Gatdet, "İki yıllık tutukluluğumun ardından tekrar serbest kaldığım için çok mutluyum. Serbest bırakılmamı sağladığı için Devlet Başkanı Mayardit'e de teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Serbest kalan Endley de Mayardit'e teşekkür ederek, Devlet Başkanını, sadece barış anlaşmasını imzaladığı için değil hafta içinde düzenlenen barış kutlamalarında yaptığı "muhteşem konuşma" için de tebrik etti.

Vatana ihanetten yargılanan Gatdet, 2016 yılında Kenya'ya kaçmış ancak daha sonra Güney Sudan'a iade edilmişti. Machar'ın güvenlik danışmanlığını yapan Endley de 2016 yılında başkent Cuba'da tutuklanmış, casusluk ve hükümeti devirmeye çalışmak gibi suçlarla ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Ülkede yaklaşık 5 yıl süren iç savaş, geçen ay Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya gelen muhalif lider Machar ve Mayardit'in barış anlaşmasına imza atmasıyla son bulmuştu.

Mayardit, başkentte, çarşamba günü düzenlenen ve Machar'ın da katıldığı barış kutlamalarında halkından özür dilemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Sudan Riek Machar

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