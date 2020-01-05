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  4. Güney Tirol'de otomobil yayaların arasına daldı

Güney Tirol'de otomobil yayaların arasına daldı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.01.2020 13:51 | Son Güncelleme

Güney Tirol'de bir otomobil bir grup Alman turistin arasına daldı.

Güney Tirol'de otomobil yayaların arasına daldı

Olayda en az altı kişi hayatını kaybetti.Güney Tirol'de bir otomobil bölgede kayak tatili yapan bir turist grubunun arasına daldı. Olayda en az altı kişi hayatını kaybetti. Emniyet sözcüsü olayda hayatını kaybedenlerin 22-23 yaşlarındaki Alman turistler olduğunu tahmin ettiklerini kaydetti.

Olayda dördü ağır olmak üzere en az 11 kişi de yaralandı. Basında yer alan haberlerde, spor otomobil kullanan şoförün alkollü olduğu belirtiliyor. Turist grubunun Luttach'ta kayak tatili yaptığı, otomobilin yerel saatle gece 01:00 sularında diskodan dönmekte olan turistlerin arasına daldığı kaydedildi.

Emniyet yetkilileri olayın kaza olduğundan yola çıkıyor. Hayatını kaybedenlerin kimliklerini belirlemek için çalışmalar devam ediyor.

Güney Tirol özerk bölgesi yetkilisi Arno Kompatscher Luttach'ta düzenlediği basın toplantısında "Yeni yıl bu korkunç trajediyle başladı. Hepimiz şoktayız" diye konuştu.

Ansa haber ajansına göre turist grubu Almanya'nın kuzeyinden geliyordu. Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken, yaralılardan biri helikopterle Almanya'nın Innsbruck kentindeki hastaneye getirildi. 28 yaşındaki şoför kazadan canlı olarak kurtuldu ve gözaltına alındı.

Luttach'ta yaklaşık bin kişi yaşıyor. İtalya'nın Bruneck kenti yakınındaki belde özellikle kayak tatili yapan gençler tarafından tercih ediliyor. Vatandaşların uzun süredir ana cadde üzerinde hız yapan otomobillerden şikayet ettiği belirtiliyor.

dpa/BW,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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