Güney Ulusal Kurtuluş Konseyinden Riyad Anlaşması'na tepki

İSTANBUL (AA) - Yemen'deki "Güney Ulusal Kurtuluş Konseyi", hükümet ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan Riyad Anlaşması'na tepki gösterdi.

Ülkede devam eden savaşı durdurmak ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen topraklarındaki varlığına karşı çıkmak amacıyla, siyasi partiler ve aşiretlerce geçen ay kurulan Güney Ulusal Kurtuluş Konseyi, anlaşmaya dair yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, içeriğinin büyük bir bölümü "Suudi işgali" olarak nitelendirilen anlaşmanın, Suudi Arabistan'a ülkedeki egemenlikle ve yerel idarelerle ilgili konularda yönetme hakkı tanıdığı belirtildi.

Riyad Anlaşması'nı kabul etmenin mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, "Yabancı güçlerin (Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri) ülkeden çıkmasını sağlamayan, ulusal bağımsızlığı korumayan herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Anlaşmanın, BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine verilmiş bir ödül olduğu savunulan açıklamada, Yemen hükümeti ile Konsey arasında müzakere yapılmadığı, yaşananların tamamen Suudi Arabistan ile BAE'nin diktesi olduğu kaydedildi.