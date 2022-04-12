Güney Ulutaş hayatını kaybetti. Acı haberi başarılı yazarın kitaplarını çıkaran yayınevi duyurdu. Sosyal medyadaki paylaşımlar ile basında yer alan haberlerin ardından Güney Ulutaş kimdir? Güney Ulutaş ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? sorularının yanıtı merak konusu oldu. ÜĞnlü yazarın, hayatı, biyografisi ve eserleri haberimizde.

GÜNEY ULUTAŞ KİMDİR?

Güney Ulutaş, Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu.

Salihli’de ilk ve ortaöğrenimi bitiren Ulutaş, okul kütüphanesinde kitaplarla, Şehir Tiyatroları’nda drama sanatıyla tanıştı.

Güney Ulutaş 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları/Tiyatro-Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’nı kazandı.

2004 yılında “Tezer Özlü’nün yaşamı, sanatı ve bir oyun; ‘Erken Ölmüş Romantiklerin Gölgesinde’ başlıklı teziyle mezun oldu. Suat Taşer kısa oyun yarışmasında Karakutu, Rahip Broken’in Ölümü adlı oyunlarıyla başarı ödülleri kazandı. Birçok dizi filmde ve Kanıt adlı polisiye dramada senaryo yazarı olarak çalıştı. Çeşitli kültür sanat dergilerinde şiirleri ve öyküleri yayımlandı. Kendi atölyesinde yazarlık çalışmalarını sürdürmüştür. İlk romanı olan Kopuklar’ı 2013 Nisan’ında tamamlamıştır.

GÜNEY ULUTAŞ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Güney Ulutaş'ın kitaplarının çıktığı yayınevinden başarılı yazarın ölüm nedenine ilişkin bilgiye yer verilmedi. Başsağlığı mesajında şu ifadeler kullanıldı:

“Sevgili yazarımız Güney Ulutaş’ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz."

GÜNEY ULUTAŞ KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Güney Ulutaş 41 yaşında hayata gözlerini yumdu.

