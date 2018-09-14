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Güney ve Kuzey Kore İlk Kez İrtibat Bürosu Açtı 

14.09.2018 17:57 | Son Güncelleme

Güney ve Kuzey Kore, liderlerinin gelecek hafta Pyongyang’da yapmaları beklenen zirve öncesinde aralarındaki iletişim ve diyaloğu daha iyi hale getirmek için sınırları yakınında ilk irtibat bürolarını açtı

Güney ve Kuzey Kore İlk Kez İrtibat Bürosu Açtı 

Güney ve Kuzey Kore, liderlerinin gelecek hafta Pyongyang’da yapmaları beklenen zirve öncesinde aralarındaki iletişim ve diyaloğu daha iyi hale getirmek için sınırları yakınında ilk irtibat bürolarını açtı.

Sınırın Kuzey Kore tarafındaki Kaesong kentinde kurulan büro, bu yıl iki Kore’nin uzlaşı için attıkları adımların bir yenisini oluşturdu. İki Kore’nin İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda bölünmesinden bu yana ilk kez bu türden bir büro kuruluyor.

İki Kore bugüne kadar görüşme ya da mesaj alışverişi için telefon ve faks benzeri haberleşme araçlarını kullandı. Ancak bu kanallar, Kuzey Kore’nin nükleer programından kaynaklanan gerilimin arttığı zamanlarda askıya alınıyordu.

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon Kaesong’daki açılış töreninde yaptığı açıklamada, yeni büronun “İki Kore’nin bir arada refahının beşiği” olacağını söyledi.

Cho, “Yüz yüze oturacağız, hızlı ve doğu bir şekilde görüş alışverişinde bulunacağız ve zorlu meseleleri çözmek için birlikte kafa yoracağız” diye konuştu.

Büroda ve yakınındaki bir tesiste hafta içleri 15-20 civarında Güney Koreli’nin kalması ve haftasonlarında da ekibin rotasyon usülüyle değişmesinin beklendiği açıklandı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bu kişiler bürodaki Kuzey Koreli yetkililerle iki Kore arasındaki farklı meseleleri tartışacak, başkentlerinden gelen mesajları aktaracak ve sivillere yönelik değişim programlarının önünü açacak.

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