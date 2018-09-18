Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da bir araya gelen Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, barış için ortak çabalarını sürdürme sözü verdi.
Yonhap ajansının haberine göre, Moon ve Kim, zirve görüşmelerinin ilk gününün ardından resmi akşam yemeğinde bir araya geldi.
İki lider, zorluklara ve potansiyel sorunlara rağmen barış ve ortak refah için ortak çabalarını sürdüreceklerini dile getirdi.
Kim Jong-un ile yapacağı zirve ve 3 günlük ziyaret çerçevesinde bugün Pyongyang'a giden Moon Jae-in, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve barışın tesisinin önemli gündem maddeleri olduğunu ifade etti.
Kuzey Kore lideri Kim ile aralarında güven ve dostluk ilişkisi olduğunu belirten Moon, "Barış ve nükleer silahların yok edilmesi süreci yeni başladı. Kimsenin tecrübe etmediği bir gelecek inşa edebiliriz." dedi.
Yemekte konuşan Kim de Moon ile görüşmesinin, Koreler arası ilişkiler ve barışa ilişkin dönüm noktası olan gelişmeleri takip eden Kore halkı için "tarihi bir fırsat" olacağını belirtti.
Moon ile 27 Nisan'da sınırdaki Panmunjom köyünde yaptıkları görüşmede varılan anlaşmaya atıfta bulunan Kim Jong-un, "Ben ve Moon Jae-in, Panmunjom Deklarasyonu ile ilgili çeşitli konuları samimi ve açık görüşlü bir şekilde ele alacağız." diye konuştu.
Kim, aynı zamanda, Moon'a olan inancını dile getirerek, bunun barışçıl ve müreffeh bir Kore'ye doğru adımları hızlandıracağını da söyledi.
İki liderin, görüşmenin ikinci aşaması için yarın erken saatlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.
Kuzey Kore lideri Kim, Moon'u sabah saatlerinde Pyongyang'taki Sunan Uluslararası Havalimanı'nda karşılamıştı.
Burada kucaklaşan ikili, başkent caddelerinde bekleyen kalabalığı araçtan selamlayarak devlet konukevi Paekhwawon'a geçmişti.
Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Genel Merkezi binasında düzenlenen liderler arası görüşmenin ilk aşması ise bugün yerel saatle 17.45'te sona ermişti.
Moon Jae-in'e Kuzey Kore ziyaretinde eşi Kim Jung-sook ile 110 civarında Güney Koreli yetkili eşlik ediyor. "Öncü ekip" olarak adlandırılan 90'ın üzerinde Güney Koreli yetkili ise pazar günü Pyongyang'a gitmişti.
Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.
ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.
Sivas'ta üniversite öğrencisi Alp Seyyah, hazırladığı sosyal deneyle 5 dakikada gençleri uyuşturucuya ikna etti!
Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir
Almanya'da İç İstihbarat Servisi Başkanı Hans-Georg Maassen görevden alındı!
Rusya'dan İsrail'e tehdit: Yaptıklarını yanıtsız bırakmayacağız
Elleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız
Bursa'daki at yarışında jokeyini sırtından atan at yarışı kazandı
AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı
İşte en tehlikeli seks pozisyonu!
Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!
Bakan Ziya Selçuk'tan önemli mesajlar
Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike
Okuyucu Yorumları 0 yorum