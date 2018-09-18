Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da bir araya gelen Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, barış için ortak çabalarını sürdürme sözü verdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Moon ve Kim, zirve görüşmelerinin ilk gününün ardından resmi akşam yemeğinde bir araya geldi.

İki lider, zorluklara ve potansiyel sorunlara rağmen barış ve ortak refah için ortak çabalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Kim Jong-un ile yapacağı zirve ve 3 günlük ziyaret çerçevesinde bugün Pyongyang'a giden Moon Jae-in, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve barışın tesisinin önemli gündem maddeleri olduğunu ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim ile aralarında güven ve dostluk ilişkisi olduğunu belirten Moon, "Barış ve nükleer silahların yok edilmesi süreci yeni başladı. Kimsenin tecrübe etmediği bir gelecek inşa edebiliriz." dedi.

Yemekte konuşan Kim de Moon ile görüşmesinin, Koreler arası ilişkiler ve barışa ilişkin dönüm noktası olan gelişmeleri takip eden Kore halkı için "tarihi bir fırsat" olacağını belirtti.