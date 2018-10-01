HABER

Güney ve Kuzey Kore sınırdaki mayınları temizlemeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 12:19 | Son Güncelleme

Güney ve Kuzey Kore sınırdaki mayınları temizlemeye başladı

Güney Kore ve Kuzey Kore, Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) kara mayınlarını temizlemeye başladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney ve Kuzey Kore'nin, iki ülke arasındaki gerilimi düşürme konusunda varılan anlaşma çerçevesinde sınırdaki mayınları temizlemeye başladığı bildirildi.

İki tarafın, mayınları 20 gün içinde sınırda yer alan Panmunjom köyündeki Ortak Güvenlik Bölgesi'nde imha etmesi bekleniyor.

DMZ içinde ve çevresinde yaklaşık 2 milyon kara mayını olduğu sanılıyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un eylül ayında Pyongyang kentinde bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı.

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
Özel halk otobüsünde 'Faizi terkedin' reklamıÖzel halk otobüsünde 'Faizi terkedin' reklamı
Kaynarca'da selin bilançosu ağır; 147 bina ve 56 araç zarar gördü, 2 okulda eğitime araKaynarca'da selin bilançosu ağır; 147 bina ve 56 araç zarar gördü, 2 okulda eğitime ara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Askerden Arındırılmış Bölge Güney Kore Kuzey Kore mayın

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Şanlıurfa Valisi Suriyelilere seslendi: Misafirliğin gereğini bilin

Şanlıurfa Valisi Suriyelilere seslendi: Misafirliğin gereğini bilin

Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Yolcu uçağı Zonguldak'ta pistten çıktı

Son dakika! Yolcu uçağı Zonguldak'ta pistten çıktı

Odayı Salona Katmak (!)

Odayı Salona Katmak (!)

Altın taktığı kişi, kendi düğününe gelmeyince icraya başvurdu! Mahkemeden emsal karar

Altın taktığı kişi, kendi düğününe gelmeyince icraya başvurdu! Mahkemeden emsal karar

Kasırga Türkiye'yi 'teğet geçti' derken yeni uyarı geldi! Uzman isim gün verdi

Kasırga Türkiye'yi 'teğet geçti' derken yeni uyarı geldi! Uzman isim gün verdi

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Kağıthane'deki operasyona damga vuran an: Bu işi yapanın başı dik olmaz

Kağıthane'deki operasyona damga vuran an: Bu işi yapanın başı dik olmaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.