Güney ve Kuzey Kore sınırdaki mayınları temizlemeye başladı

Güney Kore ve Kuzey Kore, Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) kara mayınlarını temizlemeye başladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney ve Kuzey Kore'nin, iki ülke arasındaki gerilimi düşürme konusunda varılan anlaşma çerçevesinde sınırdaki mayınları temizlemeye başladığı bildirildi.

İki tarafın, mayınları 20 gün içinde sınırda yer alan Panmunjom köyündeki Ortak Güvenlik Bölgesi'nde imha etmesi bekleniyor.

DMZ içinde ve çevresinde yaklaşık 2 milyon kara mayını olduğu sanılıyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un eylül ayında Pyongyang kentinde bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı.

