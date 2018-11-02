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Güney ve Kuzey Kore'den yasa dışı balıkçı tekneleriyle ilgili görüşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 13:05 | Son Güncelleme

Güney ve Kuzey Kore'den yasa dışı balıkçı tekneleriyle ilgili görüşme

Güney ve Kuzey Kore, askeri iletişim hattı üzerinden 10 seneden sonra ilk kez yasa dışı avlanan yabancı balıkçı tekneleri konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Koreler arasında 2008'den bu yana ilk defa, fiili deniz sınırı Kuzey Sınır Hattı (NLL) civarında yasa dışı avlanan balıkçı tekneleriyle ilgili görüşme yapıldığını belirtti.

Koreler arası askeri iletişim hattı üzerinden sabah erken saatlerde yapılan görüşmenin, askeri yetkililer arasında eylül ve ekim ayında yapılan üst düzey görüşmelerde varılan mutabakatları uygulamaya koyma çabalarının bir parçası olduğu bildirildi.

Bakanlık, iki Kore'nin, sınırdaki gerginliği azaltmak ve muhtemel kazaların önüne geçmek üzere eylül ayında varılan anlaşmanın hayata geçirilmesi için birlikte çalışmayı sürdüreceklerini aktardı.

- Koreler arası yakınlaşma

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki lider eylül ayında Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı.

Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayınlamıştı. Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, geçen ay, Kuzey Kore ve BM komutası ile Koreler arasında, gerilimi azaltma, istenmeyen çatışmaları önleme ve ortak güveni inşa etme amacıyla varılan mutabakat çerçevesinde DMZ'de Ortak Güvenlik Alanı'ndaki nöbet noktalarını, silahlı askerleri ve ateşli silahları geri çekme çalışmasının sona erdiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore Kuzey Sınır Hattı (NLL)

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