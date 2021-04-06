Güney Zobu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dolandırıcılar kralı ‘Raki’ hayatını kaybetti!

Moskova Büyükelçisi Şemsettin Zobu’nun oğlu, General Hasan Rıza Zobu’nun torunu, oyuncu Melike Zobu’nun babası ve iş insanı Kuzey Zobu’nun da ağabeyi olan Güney Zobu, yakın akrabalarının aksine kendisi de ünlüydü… Zobu, 80’li yıllarda dolar taşımanın yasak olduğu günlerde kendisini bir İngiliz subayı olarak tanıtırdı. Dolar ihtiyacı olan zenginlerle otellerde buluşan Güney Zobu, onları kandırarak parasını alıp, kaçardı. İngiliz subayı kıyafeti giyen Raki lakaplı Güney Zobu, o dönem Süleyman Demirel'le bir otelde sohbet bile etmişti. Foyası ortaya çıkan Raki, günlerce gazete manşetlerini süslemişti...

RAKİ LAKAPLI GÜNEY ZOBU KİMDİR?

Hürriyet’te yer alan habere göre; Güney Zobu, Moskova Büyükelçisi Şemsettin Zobu’nun oğlu, General Hasan Rıza Zobu’nun torunu, oyuncu Melike Zobu’nun babası ve işadamı Kuzey Zobu’nun ağabeyiydi. Fakat, onu ünlü yapan akrabaları değil, bizzat kendisiydi…

1980’li yıllarda dolar taşımanın yasak olduğu zamanları, kendi yoluyla kazanç kapısına dönüştüren Güney Zobu, ‘Sülün Osman’ lakaplı Osman Ziya Sülün’ün ardından Türkiye’nin en büyük dolandırıcısı olarak biliniyordu. Hedefinde ise kaçak yollardan döviz almak isteyen milyonerler vardı.