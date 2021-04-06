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Güney Zobu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dolandırıcılar kralı ‘Raki’ hayatını kaybetti!

06.04.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sülün Osman’ın ardından Türkiye'nin en büyük dolandırıcısı olarak bilinen 'Raki' lakaplı Güney Zobu, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu Melike Zobu’nun babası olan ve 80’li yılların ünlü dolandırıcısı, ‘Raki’ lakaplı Güney Zobu, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük dolandırıcısı olarak bilinen Sülün Osman'ın ardından gelen ikinci isimdi.

Güney Zobu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dolandırıcılar kralı ‘Raki’ hayatını kaybetti!

Moskova Büyükelçisi Şemsettin Zobu’nun oğlu, General Hasan Rıza Zobu’nun torunu, oyuncu Melike Zobu’nun babası ve iş insanı Kuzey Zobu’nun da ağabeyi olan Güney Zobu, yakın akrabalarının aksine kendisi de ünlüydü… Zobu, 80’li yıllarda dolar taşımanın yasak olduğu günlerde kendisini bir İngiliz subayı olarak tanıtırdı. Dolar ihtiyacı olan zenginlerle otellerde buluşan Güney Zobu, onları kandırarak parasını alıp, kaçardı. İngiliz subayı kıyafeti giyen Raki lakaplı Güney Zobu, o dönem Süleyman Demirel'le bir otelde sohbet bile etmişti. Foyası ortaya çıkan Raki, günlerce gazete manşetlerini süslemişti...

RAKİ LAKAPLI GÜNEY ZOBU KİMDİR?

Hürriyet’te yer alan habere göre; Güney Zobu, Moskova Büyükelçisi Şemsettin Zobu’nun oğlu, General Hasan Rıza Zobu’nun torunu, oyuncu Melike Zobu’nun babası ve işadamı Kuzey Zobu’nun ağabeyiydi. Fakat, onu ünlü yapan akrabaları değil, bizzat kendisiydi…

1980’li yıllarda dolar taşımanın yasak olduğu zamanları, kendi yoluyla kazanç kapısına dönüştüren Güney Zobu, ‘Sülün Osman’ lakaplı Osman Ziya Sülün’ün ardından Türkiye’nin en büyük dolandırıcısı olarak biliniyordu. Hedefinde ise kaçak yollardan döviz almak isteyen milyonerler vardı.

ÇİFT KAPIYI İCAT ETTİ

Elinden düşürmediği purosu, şık kıyafetleri ile ‘keriz’ dediği milyonerlerle lüks otellerde buluşarak, pazarlık yapan Raki yani Güney Zobu, seçtiği otellerin özellikle 2 giriş-çıkışı olmasını terci ediyordu. ‘Çift kapı’ diye bilinen bu dolandırıcılık yöntemi sonrasında moda oldu. Güney Zobu, buluştuğu kişiye çok ucuzdan dolar satacağını iddia eder, parasını almasının ardından otelin arka kapısından kaçardı. Dolandırılan kişiler, döviz kaçakçısı damgası yememek adına polise de başvuramazdı…

SUBAY KILIĞINA GİRDİ

ABD 6. Filosu’nun İstanbul’a gelişini fırsat bilen Güney Zobu, bulduğu ABD subayı üniformasıyla o dönemin ünlü otellerini mesken tuttu. Bir otelde karşılaştığı dönemin ünlü siyasetçisi Süleyman Demirel’le de bir ABD subayı gibi sohbet eden Güney Zobu, foyası meydana çıkınca günlerce gazetelerde manşet oldu.

GÜNEY ZOBU NEDEN ÖLDÜ?

Yaşı ilerleyince kendini ‘emekli’ eden Güney Zobu, son dönemlerini 42 senelik hayat arkadaşı Hale Zobu ile beraber Tuzla’daki evinde geçirdi. KOAH ve kanser hastalığı iyice ilerleyen Güney Zobu’nun durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı, fakat kurtarılamadı.

‘RENKLİ BİR KİŞİLİKTİ’

Güney Zobu için dün Zincirlikuyu Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Cenazesine yalnızca 20 kişi katıldı. Eşinin ardından gözyaşı döken Hale Zobu, “22 yaşında Güney’e aşık oldum. 2 kızımız dünyaya geldi. Onun 2 kızı daha vardı. Kimse arkasından küfür etmezdi. Çok renkli bir kişiliğe sahipti. Kızım babasının kitabını hazırlayacak” dedi.


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Süleyman Demirel

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