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Güney'de anma, Kuzey'de kutlama töreni

20.07.2019 15:27 | Son Güncelleme

Kıbrıs Harekatı’nın 45'inci yılında adanın güneyinde anma törenleri, kuzeyinde ise 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları düzenleniyor.

Türkiye'nin 20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs'a düzenlediği harekatın yıldönümü adanın kuzey ve güneyinde farklı şekilde anıldı.

Kuzey Kıbrıs'ta, 20 Temmuz Kıbrıs Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi. Törende konuşan Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı "Rum tarafı artık karar vermelidir. Her iki toplumun eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde yaşayacakları, aynı zamanda yetkiyi ve zenginlikleri paylaşacakları, makul bir çözümü içine sindirebilecek mi? Yoksa adanın kalıcı olarak bölünmüşlüğünü tescil etmek mi istiyor?” diye konuştu.

Doğu Akdeniz’deki doğalgaz ve petrol arama faaliyetleri nedeniyle adanın iki tarafı arasındaki ilişkinin gergin bir hal aldığına değinen Akıncı, Rum tarafına bir öneri sunduğunu ve önerinin özünün; "tek yanlı girişimlerden kaçınarak birlikte davranmayı öngörmek" olduğunu aktardı.

Törene Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. Düzenlenen törende konuşan Oktay, "20 Temmuz tarihi, Kıbrıs Türk halkının barış ve güvenlik ideali doğrultusunda hak ve hukukunun eşit statü ile korunması yönündeki kararlılığımızın, bunu unutmak isteyenlere ısrarla hatırlatılması için bir vesiledir" dedi.

Konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Oktay, adanın bölünmüşlüğünün sorumlusu olarak Güney Kıbrıs’ı gösterdi. Oktay, "Kıbrıs meselesi, bir siyasi irade meselesidir. Türk tarafı iradesini çözümden yana, eşitlikten yana koyarken, Rum tarafı çözümsüzlükten yana, eşitsizlikten yana ortaya koymaktadır" ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz'de AB ve Türkiye arasında yaşanan sondaj krizine de değinen Oktay "TBMM'de grubu bulunan dört siyasi parti, 18 Temmuz’da yayımladıkları ortak bildiriyle Doğu Akdeniz bölgesinde milletimizin hak ve menfaatlerini korumayı hedefleyen her politik girişimin, aldığı her tedbirin, attığı her adımın sonuna kadar desteklendiğini tüm dünyaya ilan etmişlerdir" dedi.

Güney’de anma törenleri

Güney Kıbrıs'ta ise Kıbrıs Harekatı'nda hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi. Lefkoşa'da bulunan Makedonitissa mezarlığında düzenlenen törene Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’i temsilen Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos katıldı. Hayatını kaybedenler için Lefkoşa'nın eski kent merkezindeki Faneromeni kilisesinde de resmi bir ayin düzenlendi. Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Savunma Bakanı'nın da katılacağı bir anma etkinliği gerçekleştirilecek.

15 Temmuz 1974'te Atina’da yönetimi elinde bulunduran askeri cunta tarafından tertiplenen ve nihai amaç olarak adanın Yunanistan’a bağlanmasının güdüldüğü bir darbe gerçekleştirilmiş, 20 Temmuz 1974'te ise Türk birlikleri adaya çıkarak, adanın yüzde 37'sini kontrolü altına almıştı.

DW,DHA,dpa/MY,BW

©Deutsche Welle Türkçe

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