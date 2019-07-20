Güney'de anma, Kuzey'de kutlama töreni

Türkiye'nin 20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs'a düzenlediği harekatın yıldönümü adanın kuzey ve güneyinde farklı şekilde anıldı.

Kuzey Kıbrıs'ta, 20 Temmuz Kıbrıs Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi. Törende konuşan Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı "Rum tarafı artık karar vermelidir. Her iki toplumun eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde yaşayacakları, aynı zamanda yetkiyi ve zenginlikleri paylaşacakları, makul bir çözümü içine sindirebilecek mi? Yoksa adanın kalıcı olarak bölünmüşlüğünü tescil etmek mi istiyor?” diye konuştu.

Doğu Akdeniz’deki doğalgaz ve petrol arama faaliyetleri nedeniyle adanın iki tarafı arasındaki ilişkinin gergin bir hal aldığına değinen Akıncı, Rum tarafına bir öneri sunduğunu ve önerinin özünün; "tek yanlı girişimlerden kaçınarak birlikte davranmayı öngörmek" olduğunu aktardı.

Törene Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. Düzenlenen törende konuşan Oktay, "20 Temmuz tarihi, Kıbrıs Türk halkının barış ve güvenlik ideali doğrultusunda hak ve hukukunun eşit statü ile korunması yönündeki kararlılığımızın, bunu unutmak isteyenlere ısrarla hatırlatılması için bir vesiledir" dedi.