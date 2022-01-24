Güneydoğu Anadolu'da Kar Esareti

Geçen hafta ortasında başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, Güneydoğu Anadolu’yu olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Son yağışlar 49 yılın yağan en fazla karı olarak kayıtlara geçti. Yer yer bir metreyi bulan kar, dünden beri karayollarında trafiğin aksamasına neden oluyor. Diyarbakır başta olmak üzere, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu Türkiye’nin batısına bağlayan en önemli karayollarından olan E 99 karayolu Diyarbakır ve Şanlıurfa arasında kapandı.

Aralarında yolcu otobüslerinin de bulunduğu onlarca araç tipi nedeniyle mahsur kaldı. Yolda kalan araçlara hem Diyarbakır hem Şanlıurfa’dan giden ekipler müdahale etti. Bölgede dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle Şanlıurfa’nın Siverek ilçesini Diyarbakır’a bağlayan kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolunun 20'nci kilometresinde mahsur kalan 862 kişi kurtarılarak Siverek'teki yurtlara yerleştirildi.

Diyarbakır-Siverek karayolunun 30’uncu kilometresinde de araçların mahsur kaldığı ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi AFAD ekipleri yola çıktı. 12 saat süren çalışmanın ardından araçlara ulaşıldı. Belediye yetkililerinin verdiği bilgilere göre tipiye yakalanan 86 araç ve 6 yolcu otobüsünde bulunan 44 kişi kurtarılarak Diyarbakır’a getirildi.

Kurtarma çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ise "Araçlar Diyarbakır’a doğru yola çıktı. İki yolcu otobüsünde mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye ettik. Şartlar normale dönene kadar misafir edeceğiz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Canla başla çalışan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Bu arada karayolunun kapanması nedeniyle Diyarbakır bağlantılı otobüs seferleri de durduruldu. Otogarda kalan yolcular ise Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirildi.

Saatlerce süren çalışmalara rağmen karayolu ulaşıma açılamadı. Yolun kapalı olması nedeniyle yüzlerce araç Diyarbakır-Siverek karayolunda bekledi. VOA Türkçe ekibi saatlerde yolun açılmasını bekleyen sürücülerle konuştu.

Saatlerdir beklediklerini söyleyen sürücüler, kendilerine bir açıklama yapılmaması nedeniyle tepkiliydi. Beklemekten vazgeçen bazı sürücüler, gidecekleri yere ulaşmak için, başka yolları denemeye karar verdi.

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Türkiye genelinde dokuz karayolunun halen kapalı olduğu belirtildi. Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır-Siverek, Diyarbakır-Bingöl, Elâzığ-Diyarbakır ve Diyarbakır-Adıyaman karayollarının kapalı olduğu vurgulandı.

