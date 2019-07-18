Güneydoğu Asya'da ulusötesi suçlar artıyor

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinden (UNODC), ulusötesi örgüt suçlarının Güneydoğu Asya ve çevresinde hızlı şekilde yayıldığı ve bu durumun bölgede istikrarsızlaştırıcı etki oluşturduğu bildirildi.

UNODC tarafından hazırlanan raporda, suç örgütlerinin Güneydoğu Asya ülkelerindeki uyuşturucu, sahte ürünler, insan ve vahşi hayvan ticareti sebebiyle ulusötesi suçların arttığı belirtildi.

BM raporunda suç kartellerinin uyuşturucu ticaretini aşırı şekilde büyüttüğüne dikkati çekilerek, Doğu ve Güneydoğu Asya, Avusturalya, Yeni Zelanda ve Bangladeş'teki metamfetamin ticaretinin 30 ile 60 milyar dolar arasında olduğu açıklandı.

Raporda bölgede en çok ticareti yapılan ikinci uyuşturucu türünün eroin olduğu ve her yıl 8,7 ile 10,3 milyar dolarlık kaçakçılık yapıldığı aktarıldı.

- İnsan kaçakçılığı

İnsan kaçakçılığının önemli bir sorun olarak tanımlandığı raporda, kadınlar ve kız çocuklarının cinsel istismarının Güneydoğu Asya ve Doğu Asya ülkelerinde "kalıcı ciddi problem" olduğuna işaret edildi.