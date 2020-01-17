Güneydoğu Asyalılar Çin'den endişeli

ASEAN'ın ABD ile Çin arasında bir tercih yapmak zorunda kalması halinde hangi tarafı seçmesi gerektiği sorusuna katılımcıların yüzde 53,6'sı, "ABD'nin yanında yer alınması gerektiği" cevabını verdi.

Güneydoğu Asya ülkeleri genelinde yapılan bir araştırma, Çin'in bölgede artan ekonomik ve siyasi gücünün endişeyle karşılandığını ortaya koydu.

- ASEAN toplumları endişeli

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarını değerlendiren katılımcıların yüzde 63,9'u, iki devlet arasındaki rekabetin bölgeyi olumsuz etkileyeceği yorumunda bulundu.

Araştırmada Çin'in bölgede artan ekonomik gücü ve bölge ülkeleri üzerindeki ekonomik ve siyasi etkisi de soruldu. Katılımcıların yüzde 71,9'u Çin'in ASEAN genelinde ekonomik etkisinin artışını "endişe verici" bulduğunu söyledi.

Bölgedeki en etkili ekonomik gücün kim olduğu sorusuna ise katılımcıların yüzde 52,2'si Çin cevabını verirken yüzde 26,7'si ise ABD'nin bölgedeki en büyük ekonomik güç olduğunu belirtti.

ASEAN genelinde siyasi ve stratejik olarak en güçlü ülke olarak da katılımcıların yüzde 52,7'si ABD cevabını verdi. Güneydoğu Asya için en güvenilir büyük gücün kim olduğu sorusuna ise katılımcıların yüzde 61,2'si Japonya karşılığını verdi.

