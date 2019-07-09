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Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 12:02 | Son Güncelleme

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik: - "Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasındaki iş birliği, sadece diplomatik bir söylem değil, aynı zamanda içeriği zengin ve somut bir faaliyettir" - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Şefik Caferoviç: - "(Sığınmacı sorunu) AB, bu sorunun çözümüne müdahil olmalı, Bosna Hersek kurumlarına yardım etmelidir. Bu sorunun kaynağı biz değiliz"

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik, "Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasındaki iş birliği, sadece diplomatik bir söylem değil, aynı zamanda içeriği zengin ve somut bir faaliyettir." dedi.

Bosna Hersek'in ev sahipliğinde Saraybosna yakınlarındaki Jahorina Dağı'nda düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi'nin açılışında konuşan Dodik, ülkesinin dönem başkanlığının sona ereceği zirveye katılımlarından dolayı liderlere teşekkür etti.

Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasındaki iş birliğinin sadece diplomatik bir söylem olmadığını, aynı zamanda içeriği zengin ve somut bir faaliyet olduğunu vurgulayan Dodik, "Bugün hepimiz, bölgedeki durumun arzu ettiğimiz gibi olmadığının farkındayız. 23 yıl önce bu oluşumu kurarken de bunun sorunlarımızı çözeceğimiz bir platform olacağını düşünmüştük. İşte bu yüzden, bu toplantıyı bazı konularda anlaşmak için değerlendirmeliyiz." diye konuştu.

Bölge ülkelerinin ya Avrupa Birliği (AB) üyesi ya da AB'ye üyelik hedefindeki ülkeler olduğunu anımsatan Dodik, bu ülkelerin kendi aralarındaki sorunlarını çözmesinin, özellikle üyelik hedefindeki ülkelerin yararına olacağını vurguladı.

Bosna Hersek'in komşuları Sırbistan ve Hırvatistan ile hala sınır sorunları bulunduğuna dikkati çeken Dodik, bu üç ülkenin kurulacak ortak bir komisyon aracılığıyla sınır meselesini çözmelerini teklif etti.

Dodik, sığınmacılar meselesine de değinerek, şunları söyledi:

"Bize bunun ne kadar büyük bir sorun olduğunu değil, sorunu nasıl çözeceğimizi söylesinler. AB üyesi ülkeler ile AB üyesi olmayan ülkeler arasındaki sınırı kapatmak sorunu çözecek mi? Bosnalı askerlerin Karadağ ve Sırbistan sınırlarında konuşlandırılmasına da karşıyım, zira bu bölgesel anlamda iyi bir mesaj olmaz. Avrupalı yetkililerin, bölgedeki ilgili makamlarla beraber bir çözüm bulması gerektiği kanaatindeyim."

- "Bölgesel istikrarın korunması önemli"

Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komşiç de bölgesel iş birliğini daha da geliştirerek, tüm bu bölgenin (Güneydoğu Avrupa) NATO ve AB'ye üyelik sürecinin bir parçası olabileceği mesajı vermek istediklerini belirterek, iyi komşuluk ilişkileri ve karşılıklı güvenin önemli olduğunu ifade etti.

Oluşumun tüm ülkelerini, vatandaşların yararına kendi aralarındaki sorunları çözmeye davet eden Komşiç, uluslararası iş birliği temelinde bölgesel istikrarın korunmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Konseyin Boşnak üyesi Şefik Caferoviç ise bölge ülkelerinin AB ve NATO'ya üyelik süreçlerinin güvenlik ve kalkınma noktasında önemli olduğunu kaydederek, "Bölgesel iş birliği çok önemli. Göçlerin yanı sıra terörizm, suç ve insan kaçakçılığı ile mücadele noktasında karşılaşılan sorunları çözebilmek için bölge ülkeleri arasındaki iş birliği büyük önem taşıyor." dedi.

Bosna Hersek'in özellikle son iki yıldır karşılaştığı sığınmacı krizine dikkati çeken Caferoviç, "Bölgesel iş birliği ve kurumların kapasitesinin zayıflığını bu vesileyle gördük. AB, bu sorunun çözümüne müdahil olmalı, Bosna Hersek kurumlarına yardım etmelidir. Bu sorunun kaynağı biz değiliz." diye konuştu.

- Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede ayrıca Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanoviç, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Romanya, Hırvatistan, Yunanistan, Moldova, Slovenya ve AB'den yetkililer yer aldı.

GDAÜ dönem başkanlığı zirve sonunda Kosova'ya geçecek.

- Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci

GDAÜ, bölge ülkeleri arasında siyasi ve güvenlik alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi, ekonomik iş birliğinin teşvik edilmesi ve iş birliğinin demokratik kurumlar, adalet, yasa dışı faaliyetlerle mücadele ve beşeri boyutlarının genişletilmesi amacıyla 1996 yılında kuruldu.

Türkiye'nin de kurucu üyelerden olduğu oluşumun diğer üyeleri Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan.

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bosna hersek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Milorad Dodik Türkiye

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