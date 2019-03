Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı açıldı

DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, "Türkiye'nin her yanına imkanları eşit sağlıyoruz. Yeter ki siz değerli öğrenciler de gelin, şirketlerin aradığı yeteneklerin siz olduğunuzu onlara gösterin. Bu ülkede her gencin bir yetenek olduğuna inanıyoruz. Lütfen siz de kendinize inanın." dedi.

Atay, kariyer fuarlarını, 8 bölgede 87 üniversitenin katılımıyla düzenlediklerini ifade etti.

Fuarın bir ayağının da Diyarbakır'da olmasını önemsediklerini dile getiren Atay, "Türkiye'nin her bir yanına imkanları eşit sağlıyoruz. Yeter ki siz değerli öğrenciler de gelin, şirketlerin aradığı yeteneklerin siz olduğunuzu onlara gösterin. 'Yetenek her yerde' derken, bu ülkede her gencin bir yetenek olduğuna inanıyoruz. Lütfen siz de kendinize inanın. Onlarca şirket de buna inandığı için buraya geldi." diye konuştu.

Gençlerin geleceğe dair hayallerini geniş tutup, kariyer hedeflerini yükseltmeleri gerektiğini belirten Atay, "Belki şimdi aklınızda 'Devlette bir kadro alayım' vardır. O zaman bunun yegane hedef olmayacağını göreceksiniz. Çünkü biz aynı zamanda çok zengin, gelişmiş özel sektörü de olan bir ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

Kariyer fuarlarını Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında düzenlediklerini bildiren Atay, "Türkiye'nin sadece dünya siyasetinde güçlü söylemleri olan bir ülke olmadığını, aynı zamanda bunu destekleyecek üretiminin, sanayisinin, teknolojisinin olduğunu dünyaya göstereceğiz." şeklinde konuştu.