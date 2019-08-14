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Güneydoğu'da sıcaklık 46 dereceyi aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 18:29 | Son Güncelleme

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölgede geçen haftaya kadar hava sıcaklığı 40 derecenin altında seyretti. Hava sıcaklığı Diyarbakır ve Batman'da 43, Şanlıurfa'da 45,8, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 46,8 derece ölçüldü.

Güneydoğu'da sıcaklık 46 dereceyi aştı

Bayramın ilk gününden itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altında kalan bölgede, sıcaklıklar 6-7 derece yükseldi.
Hava sıcaklığı bugün Diyarbakır ve Siirt'te 43, Şanlıurfa'da 45,8, Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise 46,8 dereceye ulaştı.
Uzmanlar, sıcak havanın yol açabileceği güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı gibi olumsuzluklara karşı, özellikle kronik sağlık sorunu bulunanlar, 65 yaş üstü olanlar ve çocukların dikkatli davranması konusunda uyarıda bulundu.

SÜS HAVUZLARINA KOŞTULAR

SÜS HAVUZLARINA KOŞTULAR
Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, Anzele'deki süs havuzunda serinlemeye çalıştı. Vatandaşlardan Muharrem Ekin, sıcaktan bunalan çocukları serinlemek için süs havuzuna getirdiklerini söyledi. Kadriye Ekin de düşük gelire sahip oldukları için çocukları havuz veya denize götüremediklerini belirtti.
Çocuklardan Salih Can İşçi ise serinlemek için havuza girdiklerini anlattı. Siirt'te de bazı çocuklar Mithat Öktüren Bulvarı Cumhuriyet Meydanı'ndaki süs havuzundaki fıskiyelerin altında serinlemeye çalıştı. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
güneydoğu anadolu bölgesi hava sıcaklığı Meteoroloji

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