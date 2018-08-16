Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi, "Bizler tarih boyunca hep kardeş olduk ve bu kardeşliğimizi muhafaza ettik. Bu kardeşliği, dayanışmayı, muhabbeti muhafaza etmek sıradan bir iş değil. Aslında imanımızın bir gereğidir." dedi. Din Görevlileri Birliği Derneği (Din-Bir-Der), MEDAV ve Trabzon Kur'an Kursları Dernekleri Federasyonunca düzenlenen "Kardeşlik Köprüsü" organizasyonu kapsamında, Trabzonda "Güneydoğu ile Doğu Karadeniz Arasında Kardeşlik Köprüsü" etkinliği gerçekleştirildi. Kentteki bir restoranda yapılan program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftüsü Osman Aydın, burada yaptığı konuşmada, "Biz bir kıblede birleşiyoruz. Kur'an'da bir araya geliyoruz. Sevgili peygamberimizi kendimize rehber edinerek yine aynı noktada birleşiyoruz. Bu noktada ülkemiz, milletimiz ve kendi geleceğimiz için ecdadımız için Kur'an yolunda yürümek zorundayız. Peygamberimizin sünnetine sarılmak zorundayız ve yaşadığımız kadar da özümüz ve sözümüzün birbirini teyit etmesi lazım. Allah bizi sözüyle özü bir olanlardan eylesin." dedi.

MEDAV Yönetim Kurulu Başkanı Tayyip Elçi de proje kapsamında Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis ve Bingöl'den kanaat önderlerinin Trabzon'a geldiğini söyledi. "Bize düşen görev bu kardeşliğimizi, iman kardeşliğimizi muhafaza etmektir." ifadesini kullanan Elçi, "Kardeşliğin, takvanın ötesinde, üstünlük için bizim başka bir ölçü aramamız Müslümanlığımıza yakışmaz. Dolayısıyla bize düşen görev bu kardeşliğimizi muhafaza etmek. Buna sahip çıkmak ve pekiştirmektir." diye konuştu. Elçi, şöyle devam etti: "Bizler tarih boyunca hep kardeş olduk ve bu kardeşliğimizi muhafaza ettik. Bu kardeşliği, dayanışmayı, muhabbeti muhafaza etmek sıradan bir iş değil. Aslında imanımızın bir gereğidir. Bu programla aramızda selamı yaymaya geldik. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan hem kendimiz hem onlar adına selam takdim ediyoruz. İnşallah selam ismi hürmetine Allah, aramızda selamı yaygınlaştıracak. Bu selamlaşma, muhabbeti, dayanışmayı ve ümmetin birliğini getirecektir. Kardeşliği muhafaza etmek bu kadar önemliyken, buna halel getirmek, kardeşliği bozacak herhangi bir şey yapmak da bir o kadar vebaldir."