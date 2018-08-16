Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi, "Bizler tarih boyunca hep kardeş olduk ve bu kardeşliğimizi muhafaza ettik. Bu kardeşliği, dayanışmayı, muhabbeti muhafaza etmek sıradan bir iş değil. Aslında imanımızın bir gereğidir." dedi.
Din Görevlileri Birliği Derneği (Din-Bir-Der), MEDAV ve Trabzon Kur'an Kursları Dernekleri Federasyonunca düzenlenen "Kardeşlik Köprüsü" organizasyonu kapsamında, Trabzonda "Güneydoğu ile Doğu Karadeniz Arasında Kardeşlik Köprüsü" etkinliği gerçekleştirildi.
Kentteki bir restoranda yapılan program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
İl Müftüsü Osman Aydın, burada yaptığı konuşmada, "Biz bir kıblede birleşiyoruz. Kur'an'da bir araya geliyoruz. Sevgili peygamberimizi kendimize rehber edinerek yine aynı noktada birleşiyoruz. Bu noktada ülkemiz, milletimiz ve kendi geleceğimiz için ecdadımız için Kur'an yolunda yürümek zorundayız. Peygamberimizin sünnetine sarılmak zorundayız ve yaşadığımız kadar da özümüz ve sözümüzün birbirini teyit etmesi lazım. Allah bizi sözüyle özü bir olanlardan eylesin." dedi.
MEDAV Yönetim Kurulu Başkanı Tayyip Elçi de proje kapsamında Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis ve Bingöl'den kanaat önderlerinin Trabzon'a geldiğini söyledi.
"Bize düşen görev bu kardeşliğimizi, iman kardeşliğimizi muhafaza etmektir." ifadesini kullanan Elçi, "Kardeşliğin, takvanın ötesinde, üstünlük için bizim başka bir ölçü aramamız Müslümanlığımıza yakışmaz. Dolayısıyla bize düşen görev bu kardeşliğimizi muhafaza etmek. Buna sahip çıkmak ve pekiştirmektir." diye konuştu.
Elçi, şöyle devam etti:
"Bizler tarih boyunca hep kardeş olduk ve bu kardeşliğimizi muhafaza ettik. Bu kardeşliği, dayanışmayı, muhabbeti muhafaza etmek sıradan bir iş değil. Aslında imanımızın bir gereğidir. Bu programla aramızda selamı yaymaya geldik. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan hem kendimiz hem onlar adına selam takdim ediyoruz. İnşallah selam ismi hürmetine Allah, aramızda selamı yaygınlaştıracak. Bu selamlaşma, muhabbeti, dayanışmayı ve ümmetin birliğini getirecektir. Kardeşliği muhafaza etmek bu kadar önemliyken, buna halel getirmek, kardeşliği bozacak herhangi bir şey yapmak da bir o kadar vebaldir."
Kardeşlik köprüsünü kurmaya gelmediklerini, zaten kardeş olduklarını vurgulayan Elçi, "Çünkü Hazreti Adem'den beri kardeşiz. Çünkü İslam ile müşerref olduğumuz günden beri zaten kardeşiz. Hususiyle Türkler ve Kürtler olarak bin seneden beri zaten kardeşiz. Kut'ul Amare'de ve 15 Temmuz'da aynı şekilde Türkler ve Kürtler her zaman birlik oldukları zaman tarih yazmışlar ve ümmete çok büyük hizmetler yapmışlar." dedi.
- "Kardeşlik konuşulacak değil, yaşanılacak bir şey"
Din Görevlileri Birliği Derneği Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım da kardeşliğin konuşulacak değil, yaşanılacak bir şey olduğunu ifade etti.
Organizasyonun amaçlarına ilişkin bilgi veren Yıldırım, şunları kaydetti:
"Birincisi, kulaklara tatlı haber göndermek. Hep terör haberleriyle sarsılan bölgelerimiz kardeşlik haberleriyle kucaklaşsın ve bu taze güzel haberleri insanımıza ulaştıralım. İkincisi, bilhassa Trabzon ve Rize bölgemizde, Karadeniz bölgesinde hafızlık çok yüksek derecede olduğu için o bölgelerden buraya talebe gelsin. Buradan da yine Güneydoğu'ya Arapça okumak isteyen talebeler gitsinler o medreselerde Arapçalarını tamamlasın ve oradan en itikadı sağlam şuurlu bir Müslüman olarak ilahiyatı da bitirsin ve ülkemize faydalı hale gelsin, bunun çalışmasını yapıyoruz."
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