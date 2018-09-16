Güneydoğu yeni eğitim öğretim yılına hazır

"Tamamlanacak dersliklerle kentte tekli eğitime geçmiş olacağız. 2019 yılı içerisinde ikili eğitim verilen birçok okulumuzda tekli öğretime geçmiş olacağız. 180 bin civarında öğrencimiz var. 8 bin 160 öğretmenimiz var. Öğretmen sıkıntımız yok. İnşallah 2018-2019 eğitim-öğretim yılı verimli, problemsiz, sıkıntısız bir şekilde tamamlanır. Okul güvenliği için de 300'e yakın güvenlik görevlisi İŞKUR üzerinden görevlendirilecek."

500 dersliğin birkaç ay içerisinde hizmete alınacağını vurgulayan Deniz, şunları kaydetti:

İlde 5 bin 766 derslikte, 173 bin öğrencinin yanı sıra 8 bin 160 öğretmenin de ders başı yapacağını vurgulayan Deniz, bin 160 derslik inşaatının sürdüğünü aktardı.

Batman Valisi Ahmet Deniz, AA muhabirine, yeni eğitim-öğretim yılının eksiksiz şekilde başlaması için her türlü çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılı, yarın çalacak ilk ders ziliyle başlayacak. Batman, Şırnak, Siirt ve Mardin'de çok sayıda yeni derslik yapılırken, tatil öncesi okullar bakım ve onarımdan geçirerek hazır hale getirildi.

Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta yarın 23 bin 376 derslikte 669 bin öğrenci ders başı yapacak.

Vali Deniz, "Öğrencilerin milli ve manevi değerlerine sahip, vatanına milletine sevdalı ilim sahibi bireyler olarak yetişmeleri için her alanda seferber olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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- Mardin'in derslik sayısı 10 bini aşacak

Mardin Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, ildeki derslik sıkıntısını gidermek için önemli çalışma yürütüldüğünü, bu kapsamda bin 556 dersliğin yapımının devam ettiğini söyledi.

8 bin 500 dersliğin bulunduğu Mardin'in bir yıl içerisinde 10 bin dersliğe sahip olacağını aktaran Sarı, şöyle dedi:

"Mardin'de 2002 yılında 3 bin 500, şimdi ise 8 bin 500 derslik var. Son 3 yıl içerisinde Mardin'de Cumhuriyet tarihinde itibaren yapılan derslik sayısı kadar derslik yaptık. 2019-2020 eğitim öğretim yılında kent genelinde tamamen tekli eğitime geçeceğiz. Huzur ve barış ortamının artmasıyla vatandaşımız geleceğini eğitimde gördüğü eğitime daha çok önem veriyor."

- Siirt

Siirt Milli Eğitim Şube Müdürü Hüsamettin Şahin, her yıl olduğu gibi bu yıl da okulları eğitim öğretime hazır hale getirdiklerini söyledi.