Güneydoğu’da 10 Kasım Atatürk’ü anma törenleri

Diyarbakır Anıt Park’ta düzenlenen törene, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, 8. Ana Jet Üs Komutanı Ali Özmen, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Prof. Dr. Feysel Taşçıer, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Saat 09.05’de sirenlerin çalınmaya birlikte tüm Türkiye’de olduğu Diyarbakır’da da hayat durdu, bayraklar yarıya indirildi. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, daha sonra Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi’nde devam edildi. Atatürk’ün hayatının anlatıldığı anma programında öğrenciler 10 Kasım nedeniyle hazırladıkları şiirleri okudu. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Fetysel Taşçıer, 10 Kasım’ın bir yas günü olmakla beraber, Atatürk’ün inancını, mücadelesini, ülkemize kazandırdıkları ve kazandırmak istedikleri doğru anlamaları gereken bir gün olduğunu söyledi. Doç. Dr. Taşçıer, “Hayatı boyunca her fırsatta çocuklara ve gençlere seslenen onlarına bayramlar armağan eden yurt genelinde daima yanlarında olan gençlere yer veren büyük önder Atatürk, gençliğe olan inanç ve güvenini ‘Benim en büyük eserim Cumhuriyeti, ey yükselen nesil istikbal sizindir, Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz’ sözleri ile gençliğe emanet ettiğini gösterdi” dedi. Atatürk’ü anma programı, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin seslendirdikleri şarkılarla son buldu.

Mardin

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81’inci yılında tüm yurtta olduğu gibi Mardin’in Kızıltepe ilçesinde de törenle anıldı. Kızıltepe Hükümet Konağı’ndaki tören çelenklerin sunumu ile başladı. Saatler 09.05’i gösterirken siren sesiyle birlikte saygı duruşuna geçildi. Ardından İstiklal Marşı okundu. Programa Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Garnizon Komutanı, kurum amirler ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri katıldı.

Şırnak

Buradaki tören sabah saatlerinde Şırnak Valilik Bahçesinde bulunan Atatürk anıtına çelenklerin konulması ile başladı. Saat 09.05’de sirenlerin çalınmaya birlikte tüm Türkiye’de olduğu gibi Şırnak’ta da hayat durdu, bayraklar yarıya indirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu anma törenleri çeşitli etkinliklerle sürdü. Şırnak Valiliği bahçesinde başlayan etkinliklerden sonra tören Sabri Oğrak Kültür Merkezi’nde devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda, Atatürk konulu sinevizyon gösterimi yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar sonrası öğrenciler tarafından şiirler okundu. Atatürk’ün sevdiği şarkıların söylenmesiyle program devam etti. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle program sona erdi.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası törenine, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum müdürleri, siyasi partiler, sivil toplum kuruluş temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.