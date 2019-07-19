HABER

Güneydoğu’da 400 köyde toplulaştırma çalışmaları tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 16:41 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen parçalı tarım arazilerinin toplulaştırma çalışmaları çerçevesinde Diyarbakır, Mardin ve Batman’da 400 köyde arazi birleştirmeleri tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen parçalı tarım arazilerinin toplulaştırma çalışmaları çerçevesinde Diyarbakır, Mardin ve Batman’da 400 köyde arazi birleştirmeleri tamamlandı. Bu kapsamda Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Karabaş ve Silvan’a bağlı Sulak mahallelerinde yeni parsellere ait tapular hak sahiplerine dağıtıldı.
3.6 milyon hektar alanda tescil işlemleri tamamlandı
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde 8.2 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları yürütülüyor. Yapılan bu çalışmalar neticesinde 3.6 milyon hektar alanda tescil işlemleri tamamlandı, 4.6 milyon hektar alanda ise birleştirme çalışmaları sürüyor.
2023 yılına kadar toplulaştırma çalışmalarını tamamlamayı hedefleyen Bakanlık, çalışmaların tamamlandığı arazilerde yeni oluşturulan tapuları ise çiftçilere dağıtmaya devam ediyor.

Tapular hak sahiplerine dağıtıldı
Bu çerçevede Diyarbakır’da 445 köy, Mardin’de 8 köy ve Batman’da 36 köy olmak üzere toplam 489 köy ve 680 bin 444 dönüm alanda toplulaştırma çalışması yapıldı. Bölgede yapılan toplulaştırma kapsamında 400 köyde çalışmalar tamamlandı, 89 köyde ise çalışmalar sürüyor.
Toplulaştırma çalışmaları tamamlanan Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Karabaş ve Silvan’a bağlı Sulak mahallelerinde oluşturulan yeni parsellere ait tapular hak sahiplerine törenle dağıtıldı.
Arazi Toplulaştırması ile küçük, parçalı ve dağınık arazilerin modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenlenerek, daha az zaman, iş gücü ve sermaye kullanımı sağlayarak, üretimin ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Doğalgaza alternatif mi bulundu: Yüzde 55 daha tasarrufluDoğalgaza alternatif mi bulundu: Yüzde 55 daha tasarruflu
Kazada ölen minik Lorin'in adı parkta yaşatılacak Kazada ölen minik Lorin'in adı parkta yaşatılacak 
Büyükşehir personelinin motivasyon buluşmasıBüyükşehir personelinin motivasyon buluşması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Galatasaray'dan bir transfer daha

Galatasaray'dan bir transfer daha

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Pazarcı tezgahı önünde bulduğu paranın sahibini arıyor

Tezgahın önünde buldu, 25 gündür sahibini arıyor

Diyarbakır’ın saklı cenneti: Taşköprü

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 'Mücahitleri' o günleri anlattı

O günlerin tanıkları 'Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.