Güneydoğu'da 9 ayda 227 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristler arasında Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk ve AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in şehit edilmesinin de aralarında bulunduğu çok sayıda hain saldırının faili, İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde "mavi" kategorideki sözde Amed eyalet sorumlusu Murat Üçer, "yeşil" kategorideki "Demhat Cilo" kod adlı Eyüp Çelik, "gri" listedeki sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu "Aram Civan" kod isimli Osman Gülen ile aynı kategorideki PKK'nın sözde bölge sorumlusu Ahmet Dorak ve "yeșil" kategorideki PKK'nın sözde "Orta saha maliye sorumlusu "Haki, Hakkı" kod adlı Deniz Yüksel de bulunuyor.

Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt'te 1 Ocak'tan bu yana düzenlenen operasyonlarda, 7'si İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde yer alan 227 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Bölgede kırsaldaki teröristlere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının operasyonları güvenlik korucularının da desteğiyle sürüyor.

Bingöl'ün Adaklı ilçe kırsalında 15 Ağustos'ta düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 8 Eylül 2017'de Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Sefa Kök'ün şehit edilmesi ve bir askerin yaralanması olayının faili sözde "Çavreş gücü" sorumlusu "Yona Dersim" kod adlı Erol Ulucan olduğu tespit edildi.

Şırnak'ta da örgütün sözde Kelmehmetler cephesi birim sorumlusu "Mehmet Goyi" kod adlı Kadri Bayram, Bakanlık listesinde "turuncu" kategoride bulunan "Serkeft Şiyar" kod adlı Vehbi Taş ile sözde "Botan saha sorumlusu" "Brüsk Cizre" kod adlı Yusuf Sungur, "Kato bölge sorumlusu" "Roni" kod adlı Gazi Bahadır etkisiz hale getirildi. Örgütün Faraşin bölge sorumlusu İran uyruklu terörist ise yaralı ele geçirildi.

Katılımın azalması ve üst üste verilen çok sayıda kayıp örgütte paniğe neden oluyor.

Şırnak başta olmak üzere bölgede yaklaşık 250 terörist örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır'da teslim olan teröristlerden birinin, 10 Ekim 2016'da AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in yaşamını yitirdiği saldırıyı gerçekleştiren PKK'lılar arasında yer aldığı belirlendi.

Bunun yanı sıra hava ve karadan yoğun şekilde yürütülen operasyonlar neticesinde dağdan kaçarak şehir merkezlerine gelen teröristler de polisin çalışmaları sonucunda yakalandı.

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- Dağlar karış karış taranıyor

Dağlarda kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, bu sayede ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan teröristlerin kış üslenmesine de izin vermedi. Anlık operasyonlarla teröristlere hem eleman hem de ciddi lojistik kayıplar yaşattı.

Bölgede herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra sarp arazileri didik didik arayan Mehmetçik, teröristlerce kullanıldığını tespit ettiği sığınak, barınak ve depoları kullanılmaz hale getirdi.