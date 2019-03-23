Güneydoğu'da aşiretlerden birlik çağrısı

Şanlıurfa'da bir araya gelen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen aşiretlerinin temsilcileri, terör örgütü ve uzantılarına karşı birlik çağrısında bulundu.

Kentteki bir otelde biraya gelen Şırnak, Şanlıurfa ve Hakkari'deki 31 aşiretin önde gelenleri, toplumun huzuru ve güvenliğinin bozulmaması için terör örgütüne ve uzantılarına karşı birlikte hareket etme kararı aldı.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantının amacının Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehditlere ve terör örgütlerine karşı bu topraklarda birlik ve beraberlik içerisinde hareket edildiğini göstermek olduğunu söyledi.

Toplantıya katılanlara teşekkür eden Külünk, şöyle konuştu:

"Bugün bir araya geldiğimiz aşiret temsilcilerimizle hasbihal ettik. Terör örgütünün siyasi kanadının üzerinde ve farklı partilerle kurduğu ittifaklar üzerinden şehirlerimize yönelik operasyonlarına karşı bir arada olduğumuzu, buna asla izin vermeyeceğimizi, bu oyunun fark edildiğini bu oyununda bozacak iradenin milletin iradesi olduğunu ifade etmek üzere biraya geldik. Aşiretlerimiz 31 Mart'ta teröre karşı ve terörün siyasi ayağına farklı kimliklerin arkasına saklanarak ülkemize ve şehirlerimize yönelik operasyonlara izin vermeyeceklerini ifade etti."

Şırnak'ta yaşayan Tatar ailesinin temsilcisi Beşir Tatar da yıllarca terör örgütüne karşı yürüttükleri mücadeleyi anlattı.

Şehitler için edilen duanın ardından toplantı basına kapalı şekilde devam etti.

