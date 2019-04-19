Güneydoğu'da Berat Kandili coşkusu

DİYARBAKIR (AA) - Berat Kandili dolayısıyla Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta vatandaşlar camileri doldurdu.

Ramazan ayının habercisi kabul edilen Berat Kandili, İslam dünyasının 5. Harem-i Şerif-i olan tarihi Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim tilaveti, okunan Türkçe, Kürtçe mevlit ve dualarla idrak edildi.

Programa katılan vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Sur İlçe Müftüsü İsmail Fakirullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Berat Kandili’nin ramazanın müjdesi olduğunu söyledi.

Bu gecenin ramazana ulaşmadan günahlardan arınmak için bir fırsat olduğunun altını çizen Fakirullah, "İslam dünyasında yaşanan acılar bütün ümmeti Muhammedi derinden etkilemektedir. 5. Harem-i Şerif’e bu gece ellerimizi İslam coğrafyasında dökülen, kan ve gözyaşının sona ermesi için dua edeceğiz. Kardeşlerimizi içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarması, mahzun gönüllerinde ki mahzuniyetten kurtulmaları için yalvaracağız." dedi.

- Siirt

Siirt'te, İl Müftülüğünce merkez Sancaklar Çarşı Camisi'nde kandil programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okundu.