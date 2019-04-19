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Güneydoğu'da Berat Kandili coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 23:09 | Son Güncelleme

Berat Kandili dolayısıyla Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta vatandaşlar camileri doldurdu

Güneydoğu'da Berat Kandili coşkusu

DİYARBAKIR (AA) - Berat Kandili dolayısıyla Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta vatandaşlar camileri doldurdu.

Ramazan ayının habercisi kabul edilen Berat Kandili, İslam dünyasının 5. Harem-i Şerif-i olan tarihi Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim tilaveti, okunan Türkçe, Kürtçe mevlit ve dualarla idrak edildi.

Programa katılan vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Sur İlçe Müftüsü İsmail Fakirullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Berat Kandili’nin ramazanın müjdesi olduğunu söyledi.

Bu gecenin ramazana ulaşmadan günahlardan arınmak için bir fırsat olduğunun altını çizen Fakirullah, "İslam dünyasında yaşanan acılar bütün ümmeti Muhammedi derinden etkilemektedir. 5. Harem-i Şerif’e bu gece ellerimizi İslam coğrafyasında dökülen, kan ve gözyaşının sona ermesi için dua edeceğiz. Kardeşlerimizi içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarması, mahzun gönüllerinde ki mahzuniyetten kurtulmaları için yalvaracağız." dedi.

- Siirt

Siirt'te, İl Müftülüğünce merkez Sancaklar Çarşı Camisi'nde kandil programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okundu.

Programın sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

- Şırnak

Şırnak İl Müftülüğünce Berat Kandili dolayısıyla Yeni Mahalle'deki Geylani Camisi'nde programda Kur'an-ı Kerim okundu, tilavetiyle Kürtçe, Türkçe ve Arapça mevlit ile kasideler seslendirildi.

İl Müftü Yardımcısı Selahattin Özçelik, verdiği vaazda, Berat Kandili'nin ramazan ayının habercisi olarak kabul edildiğini söyledi. Program yapılan dua ile sona erdi.

Güneydoğu'da Berat Kandili coşkusu

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Anahtar Kelimeler:
Beraat Kandili Siirt

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