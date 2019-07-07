Spor yapan çocukların derslerinde de başarı sağladığına işaret eden Çelik, sporun çocuğun hayata bakış açısını olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğünde yüzme antrenörü Baver Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporun çocukların sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimine olumlu katkı sunduğunu, sosyalleşmeyi sağladığını söyledi.

Diyarbakır'da geçen yıl bin 800 öğrencinin yararlandığı yüzme kursunda, bu yıl rakamın 3 bine ulaşması bekleniyor.

Çocukların yaz aylarında daha verimli vakit geçirmesi ve sporla tanışmasının amaçlandığı kurslar sayesinde, bir yandan antrenörler eşliğinde güvenli şekilde yüzme öğrenen çocuklar, diğer yandan serinlemenin keyfini yaşıyor.

Bakanlığın bu yıl 29 Haziran'da başlatılan yaz spor okulları kapsamında açılan yüzme kursları, hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi aştığı Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de çocuklardan büyük ilgi görüyor.

Çelik, geçmiş yıllara göre bu yıl talebin çok yoğun olduğunu aktararak, şimdiye kadar bin 200 çocuğun kayıt yaptırdığını, bu yaz döneminde kayıt yaptıran çocuk sayısının 3 bini bulmasını beklediklerini bildirdi.

Geçen yıl bin 800 çocuğun kurstan yararlandığını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"30 branşta çeşitli kurslar açılıyor. En yoğun talep yüzme kursuna yapılıyor. Sıcaklık da talebi artırıyor. Veliler de yüzme faaliyetine yoğun talep gösteriyor. Her eğitim dönemi 3 hafta sürüyor. Eğitimler eylül ayının ilk haftasına kadar sürecek. 5-17 yaş arasında çocuklar yüzme eğitimi alıyor. Engelli çocuklara da eğitim veriliyor. Çocuklar suda keyifli zaman geçiriyor. Veliler de bunu gördüğü zaman daha çok talep ediyor."

- "Kurs, çok keyifli geçiyor"

Kursa katılan öğrencilerden Seher Sevgi, aldığı eğitimden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, yüzme öğrenmenin çok güzel olduğunu söyledi.

Renas Kızıl, yüzme öğrenmeyi çok istediğini dile getirerek, "Tatilde denizde yüzmek istiyorum. Kurs, çok keyifli geçiyor." diye konuştu.