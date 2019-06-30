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Güneydoğu'da boğulma vakalarına önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 11:19 | Son Güncelleme

Siirt ve Batman'da çay ve baraj göllerinde boğulma vakalarını önlemek amacıyla çeşitli kurumlar tarafından çalışma yürütülüyor - Siirt'te Valilik öncülüğünde DSİ tarafından uyarı levhaları asılırken, AFAD ekipleri de motorize ekiplerle vatandaşları uyarıyor - Batman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, serinlemek isteyen çocuk ve gençleri Batman Çayı yerine yüzme havuzuna yönlendirmek için çalışma başlatıldı

SİİRT/BATMAN (AA) - SELMAN TÜR/FECRİ BARLIK - Siirt ve Batman'da hava sıcaklığının artması üzerine serinlemek için çay ve baraj göllerine girenlerin boğulmasını önlemek amacıyla çeşitli kurumlar çalışma yürütüyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Siirt'te vatandaşlar, Botan Çayı başta olmak üzere bölgedeki dere ve çaylarda kimi zaman tehlikeye aldırış etmeden serinlemeye çalışıyor. Boğulma vakalarının önüne geçmek için Valilik öncülüğünde çalışma yapılıyor.

Valilik öncülüğünde DSİ'nin uyarı levhalarıyla bazı önlemlerin aldığı bölgede, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de motorize ekiplerle vatandaşları uyarıyor.

Botan Çayı'ndaki Alkumru ve Kirazlık barajlarının kapaklarının açılması sırasında Türkçe, Kürtçe ve Arapça anonsların yapıldığı çay kenarında vatandaşlar hem bilgilendiriliyor hem ani su yükselmelerine karşı ekiplerce megafon aracılığıyla "çaya girmenin yasak olduğu" uyarısında bulunuluyor.

- "Çay üzerinde 6 yerde 3 siren sistemi mevcut"

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin Yerlibahçe köyü bölgesinden Bostancık köyü bölgesine kadar her gün yaklaşık 20 kilometrelik yolda devriye gezdiklerini söyledi.

Bölgede yaz mevsiminin sıcak geçtiğine işaret eden Akkoyun, "Geçmiş dönemlerde istenmeyen boğulma olayları yaşandığından 2015'ten bu yana önleyici tedbirler alıyoruz. Bu yıl da bu tedbirlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Tedbirlerin en önemlisinin kurulan motorize ekip olduğunu aktaran Akkoyun, vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü belirtti.

"Ekiplerimiz suyun geçiş güzergahındaki piknik alanlarında saat 10.00'dan 19.00'a kadar görev başında sürekli uyarıda bulunuyor. Çay üzerinde 6 yerde 3 siren sistemi mevcut. Suların ani yükselmesi karşısında vatandaşları uyarıyoruz." diyen Akkoyun, vatandaşlardan tehlikeli alanlardan uzak durmalarını ve uyarılara karşı duyarlı olmalarını istedi.

- Çayda yüzmenin tehlikeleri anlatılıyor

Motorize ekip sorumlusu Nurullah Gök de bölgede boğulma vakalarının önüne geçmek için çaba gösterdiklerini bildirdi.

Gök, "Gün boyu vatandaşları uyarıyoruz, çayda yüzmenin tehlikelerini anlatıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Boğulma olayları azaldı"

Vatandaşlardan Abdulaziz Elçi de bölgede yapılan denetimleri yerinde bulduklarını anlattı.

Botan Çayı'nın aniden yükselmesi sonucu 5 yıl önce piknik yaparken suya kapılan 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Elçi, "AFAD ve ilgili diğer kurumların uyarıları sayesinde geçen yıllara oranla boğulma olayları azaldı. Buraya piknik yapmak ve serinlemek için gelenlerin dikkatli olması gerekiyor. En ufak bir dikkatsizlik can kaybına neden olabiliyor. Temennimiz herkesin kurallara uymasıdır." diye konuştu.

Murat Ekinci de kentin bunaltıcı havasından kurtulup serinlemek için çaya geldiklerini, yapılan uyarılarla daha dikkatli davrandıklarını dile getirerek, boğulma vakalarının engellenmesi için çaba gösteren herkese teşekkür etti.

- Batman

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri de serinlemek isteyen çocuk ve gençleri Batman Çayı yerine yüzme havuzuna yönlendirmek için harekete geçti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Burak Eren, boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla 7-15 yaş grubundakileri tam olimpik kapalı spor havuzuna davet etti.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününden bu yana havaların ısınmasından dolayı serinlemek için Batman Çayı'na giren 2'si kardeş 1'i Suriyeli olmak üzere 3 kişinin boğulduğunu aktaran Eren, üzüntüsünü dile getirdi.

Eren, "Bununla ilgili geçen yıl dere kenarlarını gezerek bilinçsizce suya giren çocuklarımızla, velilerimizle görüşmüş ve onları havuzumuza davet etmiştik. Bu yılda aynı şekilde çocuklarımızı havuza davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

7-15 yaş arası herkesin cüzi bir ücret karşılığında havuzdan yararlanabileceğini kaydeden Eren, ekonomik durumu düşük olan çocuklardan ise herhangi bir ücret almayacaklarını aktardı.

Çocukların havuza taşınması konusunda da yardımcı olacaklarını ifade eden Eren, "Batman çevresinde bulunan dere, akarsu, gölet gibi yerlere çocukları sokmayın. Devletimizin büyük imkanlarla yaptığı ciddi tesisler var. Bu kapsamda tam olimpik kapalı havuzumuz açılıyor ve tüm gün eğitim vereceğiz." dedi.

Havuzda eğitimlerin saat 10.00-17.00 arasında yaklaşık 40 belgeli antrenör tarafından verileceğini anlatan Eren, kapasitesi yüksek havuzda 3 bin çocuğa hizmet vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Batman boğulma Botan Çayı sıcak Siirt

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