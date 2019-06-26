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Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 15:39 | Son Güncelleme

Bölgede hava sıcaklığı uzun yıllar ortalamasının birkaç derece üstüne çıktı - Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ta sıcaklığın 40 dereceyi aşması yaşamı olumsuz etkiledi

DİYARBAKIR (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı bazı il ve ilçelerde 40 dereceyi aştı.

Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede sıcaklık uzun yıllar ortalamasının birkaç derece üstüne çıktı. Diyarbakır'da dün en yüksek 40 derece olarak ölçülen sıcaklık, bugün 42 dereceyi gördü. Kentte, yarın sıcaklığın 41 derece olması bekleniyor.

Batman'da dün 41 derece olan sıcaklık, bugün ve yarın 42 derece, Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün 43, bugün 45, yarın 44, Silopi ilçesinde dün 42, bugün 44, yarın da 43 derece olması tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklığın 28 Haziran'dan itibaren mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ta sıcaklığın 40 dereceyi aşması yaşamı olumsuz etkiledi. Diyarbakır'da sıcaktan bunalanlar, gölge mekanlarda zaman geçirmeye çalışıyor. Bazı vatandaşlar da sıcaklığın etkisini azaltmak için tarihi Sur diplerinde gölge alanlara sığınıyor.

- Süs havuzunda serinliyorlar

Sur ilçesinde çok sayıda çocuk da Anzele'deki süs havuzunda serinliyor.

12 yaşındaki Hasan Kılıç, AA muhabirine, serinlemek için Anzele'ye geldiklerini anlatarak, "Okullar tatil oldu, havalar 40 dereceyi aştı. Biz de serinlemek için tek bu yolu bulduk." ifadelerini kullandı.

Muhammed Aktan da havuzlara ücretli olduğu için gidemediklerini, bu nedenle Anzele'de serinlediklerini aktardı.

- "Kavurucu sıcakları yaşıyoruz"

Şırnak'ın Cizre ilçesi de sıcak havanın etkisi altında. İlçede yaşayan Abdullah Güldürmez, ilçede yaz aylarında sıcaklığın 45 dereceyi aştığını, bundan dolayı zorlandıklarını söyledi.

Cıcak havada çalışan insanlar bulunduğunu ifade eden Güldürmez, "Ama esnaf sıcak havada kepenkleri kapatıp akşam üzeri açıyor. Burada yaz aylarında insanlar sıcak hava nedeniyle çok zor şartlarda yaşıyor. Cizre'de yaz aylarında kavurucu sıcakları yaşıyoruz." dedi.

Uzmanlar, yüksek sıcaklıklardan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması ve sıcaklığın yoğun olarak hissedildiği öğlen saatlerinde dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

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