HABER

Güneydoğu'da büyükbaş sayısı arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 10:42 | Son Güncelleme

Güneydoğu'da büyükbaş sayısı arttı

SİİRT (AA) - Siirt, Batman, Şırnak ve Mardin'deki büyükbaş sayısı, geçen yıla göre artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2019 yılına ait büyükbaş ve küçükbaş sayısına ilişkin istatistikleri açıkladı.

TÜİK Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yılın haziran ayı itibarıyla Siirt'te büyükbaş sayısı 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 18 arttı. Geçen yıl 34 bin 918 olan büyükbaş sayısı 2019 yılı haziran ayında 41 bin 268'e yükseldi.

Bölge illerinden Şırnak'ta da büyükbaş sayısı bu dönemde yüzde 39 artarak 98 bin 516 oldu.

Büyükbaş sayısının 2018 yılına göre yüzde 13 artış gösterdiği Batman'da da geçen yıl 107 bin 784 olan büyükbaş sayısı haziran ayında 121 bin 739'e ulaştı.

Mardin'de ise büyükbaş sayısı geçen seneye göre yüzde 8 artış gösterdi. 2018 yılında 116 bin 825 olan büyükbaş sayısı haziran ayında 126 bin 391'e çıktı.

Söz konusu istatistiklere göre Mardin'de küçükbaş sayısında artış olurken Siirt, Batman ve Şırnak'ta ise düşüş yaşandı.

Mardin'de küçükbaş sayısı 2018 yılına göre yüzde 3 arttı. 2018 yılında 975 bin 482 olan küçükbaş sayısı 2019 yılı haziran ayında 1 milyon bin 685'e yükseldi.

Siirt'te küçükbaş sayısı 2018 yılına göre yüzde 21 düşerek 986 bin 553'e geriledi.

Batman'da geçen yıla göre küçükbaş sayısı yüzde 5 azaldı. 2018 yılında 820 bin 155 olan küçükbaş sayısı 2019 yılı haziran ayında 779 bin 648 oldu.

Şırnak'ta küçükbaş sayısı geçen yıla göre yüzde 4 azaldı. Küçükbaş sayısı 2018 yılında 1 milyon 138 bin 629 iken bu sayı 2019 yılı haziran ayında 1 milyon 98 bin 433'e düştü.

Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!
Hayvanat bahçesinde kış hazırlıkları başladıHayvanat bahçesinde kış hazırlıkları başladı
Üsküdar ve Fatih'te elektronik sigara operasyonuÜsküdar ve Fatih'te elektronik sigara operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman büyükbaş hayvan küçükbaş hayvan mardin Siirt şırnak TÜİK

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de sonunda bu da oldu! Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Türkiye'de sonunda bu da oldu! Maç sonrası eski hocasına saldırdı

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MİT ve TSK'dan kırmızı listedeki teröriste nokta atışı operasyon

MİT ve TSK'dan kırmızı listedeki teröriste nokta atışı operasyon

Bahçelievler'de içinde kimyasal madde olan varil bomba gibi patladı

İstanbul'da 'kimyasal' paniği! Bomba gibi patladı

Marmara Denizi'nde deprem

Marmara Denizi'nde deprem

Ağrı'da dehşet! Boşandığı eşini ve kızını öldürdü

Eski koca dehşet saçtı! Boşandığı eşini ve kızını öldürdü

Ankara'da zincirleme kaza! Yaralılar var

Ankara'da zincirleme kaza!

Maltepe'de silahlı çatışma: 1 yaralı

Maltepe'de silahlı çatışma: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.