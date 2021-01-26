Güneydoğu’da Hem Yeraltı Hem Yerüstü Suları Tükeniyor

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Türkiye için yaptığı kuraklık uyarısında 10 il için yüksek riske dikkat çekti. Bu illerden biri de Diyarbakır. Uzmanlar Diyarbakır ve çevresinde hem yeraltı hem yer üstü sularının azaldığı görüşünde. Bunun da kıtlık ve göçü tetiklemesinden endişe ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Güneydoğu, 2013 ve 2017 yılları arasında mevsim normallerinin altında, 2018 ve 2019 yıllarındaysa mevsim normallerinin üstünde yağış aldı. Meteorolojik verilere göre 2020 yılında ortalama 495,7 mm yağış alması gereken Diyarbakır’a 469,6 mm yağış düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre Güneydoğu Anadolu, ‘normale göre yüzde 37’ daha az yağış aldı.

Önce NASA, ardından Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye için kuraklık uyarısı yaptı. WWF aralarında Diyarbakır’ın da bulunduğu 10 kentte yüksek risk olduğuna dikkat çekti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de hafta sonu Diyarbakır’da katıldığı bir törende kuraklığa dikkat çekti. Pakdemirli, “Bilindiği gibi, su zengini bir ülke değiliz. Kurak ve yarı kurak bir coğrafyada yaşıyoruz. Son yıllarda küresel ısınmanın etkilerini de ciddi şekilde hissetmeye başladık” dedi.