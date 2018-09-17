Güneydoğu'da ilk ders zili heyecanı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Batman'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılı törenlerle başladı. Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta düzenlenen ilk törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Merkez Kayapınar ilçesindeki Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulunda devam eden törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan katıldı. Öğrenciler törende şiir okudu, koro halinde şarkılar seslendirdi, halk oyunları gösterisi sundu. Vali Güzeloğlu, törende yaptığı konuşmada, ilde bin 725 okul, 14 bin 486 derslikte, 52 bin 44'ü okul öncesi, 150 bin 876'sı ilkokul toplam 461 bin 21 öğrencinin okulla buluştuğunu söyledi. İl nüfusunun yüzde 30'unu ifade eden bu sayının aynı zamanda Diyarbakır ile Türkiye'nin de gücü ve zenginliği olduğuna işaret eden Güzeloğlu, şunları dile getirdi:

"Biz inanıyoruz ki her bir çocuk bir dünyadır. Geleceğimizi daha güzel yarınlara taşıyacak, ilimiz ve ülkemizi kalkındıracak, milli ve manevi değerlerden başlayarak uluslararası bir kimliği temsil edecek donanıma ulaşacak bir zenginliktir. Son 16 yılda Türkiye eğitimde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir büyük değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Fiziksel alt yapılardan teknolojik kullanımına her alanda çok büyük mesafeler alınmış ve okul merkezli bir eğitim, öğrenci merkezli bir yönetim anlayışına ulaşılmıştır. Bu eğitim-öğretim yılında da önemli çalışmalar olacak. Öncelikle okulu güvenli okul haline getirmek, sadece okul sınırlarıyla değil, okulu çevresiyle bir bütün olarak ele almak eğitim ve öğretimi olumsuz etkileyen bütün olumsuzluklardan okulu arındırmak, öğrenci ve öğretmenimizi sağlıklı bir eğitim ortamında buluşturmak temel önceliğimiz." İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan'ın da konuşmasının ardından Vali Güzeloğlu sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, onlara hediye verdi.

- Mardin Mardin'de 13 Mart İlkokulunda düzenlenen törende, öğretmen ve öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sundu. Okula yeni başlayan öğrencilere çeşitli hediyeler, ebeveynlere de kitap hediye edildi. Mardin Valisi Mustafa Yaman, okullardaki birçok eksikliğin giderildiğini belirterek, 250 bin öğrenciyle başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmeyi arzu ettiklerini söyledi. Sadece Valilik olarak değil Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak da eğitime ciddi katkı sağladıklarını dile getiren Yaman, "Cumhurbaşkanımız önderliğinde hükümetimiz ve devletimiz en fazla bütçeyi eğitim ve öğretime ayırmış vaziyette. Ayrıca hem ilimizde hem de diğer illerde hayırsever vatandaşlarımız da eğitim- öğretime destek sunuyor. Bunlar devam edecek inşallah." diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da ildeki bin 500 okulda, 13 bin öğretmen ve 250 bine yakın öğrencinin sorunsuz şekilde eğitim- öğretime başladığını belirtti. Törenin ardından Vali Yaman ve beraberindekiler sınıfları dolaşarak öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Törene, Artuklu Kaymakamı Şakir Önen Öztürk, İl Müftüsü İsmail Çiçek, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. - Şırnak Şırnak'ta Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Mehmet Emin Acar İlkokulunda düzenlenen törende öğretmen ve öğrenciler şiir okudu, müzik dinletisi sunuldu. İlkokul öğrencileri, okula yeni başlayan anasınıfı öğrencilerine gül takdim ederek, "Hoş geldiniz" dedi. Vali Mehmet Aktaş, törendeki konuşmasında, ilde 650 okulda 200 bin öğrencinin ders başı yapacağını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Devletimiz kaynakların en büyüğünü eğitime harcıyor. Ülke genelinde olduğu gibi Şırnak'ta da eğitim kalitemizin daha da iyi noktalara gelmesi için maddi ve manevi tüm imkanlarımızı seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz.Büyük bir eğitim ordusuyla yaklaşık 8 bin öğretmen ile ülkemiz genelinde olduğu gibi Şırnak'ta da başarılı bir eğitim dönemini başlatıyoruz." İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz'ın da bir konuşma yaptığı törene Şırnak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Abdulaziz Hatip, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile öğrenciler ve veliler katıldı.