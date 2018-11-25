Güneydoğu’da Kadına Yönelik Şiddetin Vahim Tablosu

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle Diyarbakır Barosu ve İHD tarafından hazırlanan raporlarda, durumun vahameti gözler önüne serildi.

Baro, belediyelere kayyum atanmasının ardından, kadınların kazanımlarını kaybettiğini vurguladı. İHD ise son bir yılda Doğu ve Güneydoğu’da 53 kadının öldürüldüğünü açıkladı.

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bölgede kadına yönelik şiddetin ulaştığı boyutlar gözler önüne serildi. Merkez sorumlusu Avukat Gamze Yalçın tarafından yapılan açıklamada, belediyelere atanan kayyumların kadın kurumlarına yönelik tutumları eleştirildi. Yalçın, kayyumlardan sonra kadınların bütün kazanımlarını kaybettiklerini savunarak, ”OHAL ile belediyelere kayyum atanması ve kayyumlar tarafından yerel yönetimlerce oluşturulmuş Kadın Daire Başkanlıklarının lağvedilmesi, OHAL KHK’ları ile birçok kadın kurumunun kapatılması, kadın hakları alanında çalışan aktivistlerin tutuklanarak cezaevine kapatılması, kadın belediye eş başkanları ve milletvekillerinin tutuklanmış olması kadın kazanımları ve iradesinin ortadan kaldırılmasını hedefleyen uygulamalardır. GREVIO (İstanbul Sözleşmesi’nin denetim organı) raporunun resmi olmayan çevirisinde; “İstanbul sözleşmesinin kapsadığı her türlü şiddetle mücadele için STK’ların güçlendirilmesi, kadın STK’ların dahil olduğu sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile politikaların geliştirilip uygulanması ve uygulamanın izlenmesi, özellikle toplumda ayrımcılığa maruz kalan veya maruz kalması mümkün kadınları etkileyen-kırsal kesimlerde yaşayan kadınlar, belirli etnik gruplara dahil kadınlar

