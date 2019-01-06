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Güneydoğu'da kar uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 13:55 | Son Güncelleme

Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta yoğun kar yağışı bekleniyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta yoğun kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın Çermik, Çüngüş, Ergani, Dicle, Hani, Lice ve Kulp, Batman'ın Kozluk ve Sason, Siirt'in Baykan, Şirvan ve Pervari ile Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Bu kapsamda ulaşımda aksama, eğimin fazla olduğu yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

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Diyarbakır

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